Herida tras caer a un barranco en Tenerife
La afectada sufrió traumatismos de pronóstico moderado
Una mujer de 55 años ha tenido que ser rescatada este domingo después de caer a un barranco en la calle Los Rosales, en Arona.
El accidente se produjo, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, poco antes de las 08:00 horas.
Bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron a la afectada para acercarla hasta el recurso sanitario.
Allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada antes de trasladarla al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. La mujer presentaba traumatismos de pronóstico moderado.
Por su parte, la Guardia Civil colaboró en el dispositivo.
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