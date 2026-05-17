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Herida tras caer a un barranco en Tenerife

La afectada sufrió traumatismos de pronóstico moderado

Cecoes

Cecoes / CEDIDO POR 112 CANARIAS

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 55 años ha tenido que ser rescatada este domingo después de caer a un barranco en la calle Los Rosales, en Arona.

El accidente se produjo, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, poco antes de las 08:00 horas.

Bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron a la afectada para acercarla hasta el recurso sanitario.

Allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada antes de trasladarla al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. La mujer presentaba traumatismos de pronóstico moderado.

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Por su parte, la Guardia Civil colaboró en el dispositivo.

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