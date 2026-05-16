Hallan un trasmallo de más de cuarenta metros en la playa de Las Teresitas

Un bañista detectó en la mañana de ayer la presencia de un trasmallo (arte de pesca) en el fondo de la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, donde había varios peces atrapados.

El ciudadano decidió alertar a los servicios de seguridad y emergencias para que adoptaran las medidas oportunas, ya que está prohibido utilizar estas mallas para capturar ejemplares en el espacio que abarca la citada playa.

De hecho, agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han abierto una investigación para intentar determinar la identidad de las personas responsables de esta acción.

Redes

El trasmallo es un conjunto de redes cuya base se sujeta al fondo del mar con pesos y se despliega en vertical, con dos o más metros de altura, para tratar de que los peces queden enganchados en el conjunto de mallas.

Chucho amarillo atrapado en el trasmallo / El Día

Este arte de pesca fue localizado en el fondo de la playa, a la altura del acceso número dos, a unos ocho o diez metros de profundidad, en la parte interior del dique corta olas.

Y, según los datos que han trascendido, tiene una longitud de entre cuarenta y sesenta metros.

Recursos

En las tareas para poder retirarlo intervinieron agentes de la Policía Local del Grupo Operativo, el Grupo Subacuático de Bomberos de Tenerife del parque de la capital tinerfeña, Cruz Roja Española con la lancha del servicio de salvamento de la citada playa, veterinario y técnico del centro de recuperación de fauna silvestre de La Tahonilla, así como el Servicio de Anaga del cuerpo de seguridad municipal.

Tareas de retirada del trasmallo en Las Teresitas / El Día

Los profesionales encontraron enganchados un angelote y cuatro chuchos amarillos.

Cabe destacar que la playa de Las Teresitas es una zona de especial conservación, pues en sus inmediaciones existe un criadero de angelotes, que son una especie de tiburón que posee un alto nivel de protección. Los cinco ejemplares fueron liberados.

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En horario nocturno

Todo indica que las personas que pusieron el arte de pesca prohibido en el lecho actuaron en horario nocturno para pasar desapercibidas y no se descarta, además, que hayan actuado con anterioridad.