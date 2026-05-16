Declarado un incendio en Los Molinos de Bellido, en Santa Cruz de La Palma
Los recursos de emergencia trabajan en el lugar
Santa Cruz de Tenerife
Un incendio ha sido declarado en la tarde de este sábado al inicio de un sendero en Santa Cruz de La Palma.
La emergencia afecta, en concreto, a la zona de Los Molinos de Bellido, según informa el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) del Gobierno de Canarias.
En el lugar ya actúan recursos de emergencias.
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