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Declarado un incendio en Los Molinos de Bellido, en Santa Cruz de La Palma

Los recursos de emergencia trabajan en el lugar

Incendio en La Palma.

Incendio en La Palma. / 112 Canarias

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un incendio ha sido declarado en la tarde de este sábado al inicio de un sendero en Santa Cruz de La Palma.

La emergencia afecta, en concreto, a la zona de Los Molinos de Bellido, según informa el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) del Gobierno de Canarias.

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Incendio en un sendero de La Palma.

Incendio en un sendero de La Palma. / 112 Canarias

En el lugar ya actúan recursos de emergencias.

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