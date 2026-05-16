Agresión al entrenador y un jugador del CD Verdellada tras un partido en La Longuera

El Club Deportivo Verdellada condena y denuncia las agresiones y la situación de indefensión que vivió su equipo juvenil al término de su partido por el playoff de ascenso en el campo de fútbol Antonio Yeoward de La Longuera, en Los Realejos.

Según informa el equipo en sus redes sociales, el entrenador y uno de los defensas sufrieron dos agresiones a manos de varios aficionados del equipo local.

Además, toda la plantilla tuvo que permanecer encerrada en su vestuario por el riesgo a recibir más agresiones y otros tratos vejatorios.

El equipo, escolatado por la Policía

Después de que se personara la Policía Local en las instalaciones, el equipo tuvo que abandonar el campo escoltado y, una vez en la guagua que lo recogía, vieron cómo varias personas, que abandonaron el lugar corriendo, lanzaron diversos objetos contra los cristales del vehículo, rompiéndolos y poniendo en riesgo la seguridad y la salud de los futbolistas y del cuerpo técnico.

Cristales en los asientos de la guagua. / CD Verdellada

El equipo tuvo que abandonar la zona acompañado de varios vehículos de la Policía Local hasta que la situación se normalizó.

El CD Verdellada se pregunta cómo pueden seguir sucediendo actos de este tipo en el mismo campo, donde ya ha habido enfrentamientos similares con anteriores. Y, sobre todo, aboga por que el fútbol sea un deporte sano, conciliador y divertido, no una lucha encarnizada por perder o un desahogo de las frustraciones cotidianas.