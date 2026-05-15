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Herido un motorista tras sufrir una caída en Santa Cruz de Tenerife

El afectado sufrió diversos traumatismos de carácter moderado

Una operadora en la sala del Cecoes 112 atendiendo un servicio.

Una operadora en la sala del Cecoes 112 atendiendo un servicio. / E. D.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 51 años ha resultado herido este viernes con diversos traumatismos de pronóstico moderado al sufrir una caída en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos han sucedido poco antes de las 14:30 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la caída de un motorista que precisaba asistencia sanitaria en el túnel de Avenida Tres de Mayo.

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El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y atendió al afectado antes de trasladarlo al Hospital de la Candelaria, mientras que la Policía Local instruyó el atestado correspondiente y el servicio de carreteras señalizó la zona y despejó la vía.

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