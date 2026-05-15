El gallo de la plaza del Adelantado, atacado por un perro que fue azuzado por su dueño

La formación Unidas se puede ha denunciado este viernes en sus redes sociales el acto violento ocurrido contra el popular gallo de la plaza del Adelantado, en La Laguna.

Según informa el grupo, "varias personas tuvieron que intervenir para evitar que un perro, azuzado deliberadamente por su dueño, atacara al gallo que desde hace años convive en este espacio tan emblemático de La Laguna".

El Albergue Comarcal Valle Colino, al conocer los hechos, tuvo que intervenir para socorrerlo y hacerse cargo de él, como también explican en sus redes.

Un acto injustificable

Con su publicación, Unidas se puede ha querido condenar este acto, así como mostrar su preocupación por un hecho de esta envergadura. Así mismo, expone que "resulta especialmente grave e injustificable cualquier acto de violencia o maltrato hacia él o hacia cualquier otro animal".

Atención veterinaria

Aunque la rápida actuación de las personas que se encontraban presente evitaron un daño mayor, el animal tuvo que ser atendido de urgencia por un veterinario para darle puntos y hacerle varias curas, según informa el albergue, que aclara que están a la espera de que el Ayuntamiento de La Laguna les indique cómo proceder con el animal, por lo que se desconoce si el gallo volverá a la plaza o se ubicará en una zona más adecuada para él.

Solicitan colaboración

Valle Colino pide ayuda a todo el que desee colaborar para poder continuar atendiendo a los animales que se encuentran en sus instalaciones. De hecho, explica que han tenido que aplazar operaciones y casos urgentes por la falta de recursos económicos.