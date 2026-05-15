Dos accidentes casi simultáneos en la autopista del norte de Tenerife generan fuertes retenciones
Una caída de moto en La Matanza y un choque múltiple en Santa Cruz colapsan la vía
Dos accidentes de tráfico prácticamente simultáneos, ocurridos este viernes en la TF-5 (autopista del norte de Tenerife), están generando fuertes retenciones en la vía.
Según informa el 112 Canarias, el primero de ellos ocurrió a las 15:37 horas en el kilómetro 22, a la altura de La Matanza.
En este caso, se produjo la caída de una moto en dirección norte.
Otro accidente múltiple
Apenas un minuto después, a las 15:38 horas, se produjo un accidente múltiple, con cinco vehículos involucrados.
El choque se produjo en el kilómetro 5, también en sentido norte, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil, ambulancias del Servicio Canario de la Salud y personal de Carreteras.
Por el momento tan solo se ha notificado una persona herida de carácter leve.
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