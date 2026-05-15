Más de 10 detenidos en la operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en Tenerife

Más de diez personas han sido detenidas en la operación desarrollada por la Policía Nacional en el sur de Tenerife contra el narcotráfico, el crimen organizado y el blanqueo de capitales.

La investigación se ha llevado a cabo por agentes destinados en la Brigada Central de Estupefacientes llegados desde Madrid para realizar el operativo, así como de agentes del Grupo de Drogas de la Comisaría del Sur de Tenerife.

Los arrestos fueron efectuados en varios enclaves de la comarca sureña entre el pasado martes y el miércoles. En la primera de las jornadas, agentes uniformados y de paisano efectuaron una entrada y registro en el club cannábico Sunset, situado en la zona de Varadero, en el litoral de Guía de Isora, casi en el límite territorial con Santiago del Teide.

Club cannábico precintado en Varadero / El Día

También se inspeccionó un local comercial anexo, donde hace tiempo funcionó un centro de fisioterapia.

Agentes con pasamontañas

Entre las 13:00 y las 14:00 horas, vecinos, trabajadores y turistas de este enclave pudieron observar un amplio despliegue de agentes, casi todos con pasamontañas, que accedieron a ambos locales comerciales.

El club cannábico supuestamente está gestionado por un joven cuya familia reside en la zona de Playa San Juan (Guía de Isora).

Personas que viven en las inmediaciones destacan que muchos ciudadanos extranjeros preguntan cómo llegar hasta el establecimiento.

Como ocurre en otros recintos similares en la Isla, los turistas buscan información en internet sobre estos espacios en los que, de forma legal, se puede consumir marihuana si se es socio de los mismos. Pero después no saben localizarlos sobre el terreno.

Venta de droga

El problema detectado por las fuerzas de seguridad es que muchos de estos clubes están dedicados a la venta de una o varias sustancias estupefacientes, lo que ya supone una clara vulneración de la legalidad.

El Cuerpo Nacional de Policía ha precintado en los últimos años cerca de 130 fumaderos de este tipo en municipios como Adeje, Arona o en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo.

En cuanto a la operación que se ha desarrollado esta semana, las fuentes consultadas señalaron que los mencionados locales comerciales de Varadero permanecen precintados por el cuerpo de seguridad.

Bloqueo de cuentas

Ahora, los agentes tratan de determinar si la familia que gestiona el club cannábico está relacionada o no con la comisión de numerosos delitos contra el patrimonio (robos o hurtos) a lo largo de varias décadas en enclaves turísticos de Tenerife.

Los integrantes de la Brigada Central de Estupefacientes se desplazaron a la vertiente meridional de Tenerife para bloquear cuentas bancarias, el precinto de diferentes bienes inmuebles y la intervención de varios automóviles de lujo usados por integrantes de la red de delincuentes.

Las diligencias están dirigidas por la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona. Y el expediente judicial permanece en secreto, según los escasos datos que han trascendido hasta el momento.

Vehículos de lujo

Los investigadores intervinieron en la jornada del pasado martes más de una decena de vehículos alta gama y deportivos a supuestos integrantes de la organización criminal desmantelada.

Entre esos coches figuran piezas destacadas, como un Lamborghini Urus, un Brabus Mercedes 600, un Range Rover Velar P250 SE, así como un BMW M850i descapotable.

Noticias relacionadas

También inmovilizaron un todoterreno Mercedes y un BMW X6, un Abarth 600, un turismo Mercedes, un BMW de la serie 5, un Nissan 350Z o un BMW 218d, así como dos motocicletas de diferentes características.