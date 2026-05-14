La Policía interviene varios coches de gran lujo a narcos en el sur de Tenerife

Más de una decena de coches de lujo y deportivos fueron intervenidos recientemente en el transcurso de una operación de la Policía Nacional contra una supuesta organización criminal que se dedicaba al narcotráfico a gran escala y el blanqueo de capitales en el Sur de Tenerife.

La investigación ha sido desarrollada por agentes destinados en la Brigada Central de Estupefacientes, que han llegado desde Madrid para proceder a efectuar el arresto de varias personas que presuntamente están relacionadas con la trama, así como para requisar unos vehículos, bloquear cuentas bancarias y precintar bienes inmuebles propiedad de algunos de los ahora acusados.

En Playa San Juan

Una de las actuaciones de los agentes se desarrolló en la localidad costera de Playa San Juan, en el municipio de Guía de Isora, durante la tarde del pasado martes.

Los agentes realizaron una de las diligencias en la calle Isla Bonita, donde los vecinos pudieron detectar la presencia de dos furgonetas del cuerpo de seguridad.

En este enclave fue arrestado presuntamente un ciudadano de origen argelino. Este hombre lleva asentado en la vertiente sur de la Isla desde hace más de 30 años.

Muchas identidades falsas

Para tratar de eludir la acción de los funcionarios policiales que le seguían los pasos, el delincuente norteafricano llegó a utilizar cerca de una veintena de identidades distintas.

En determinados momentos, a este ciudadano las fuerzas de seguridad llegaron a investigarlo por si tenía algún tipo de vínculo con los grupos organizados de ladrones que cometían robos o hurtos a turistas en algunos enclaves turísticos, como miradores.

Las fuentes consultadas explicaron que la operación de los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Central se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario, para intentar lograr los objetivos planteados desde el inicio de las pesquisas.

Un Lamborghini

Uno de los vehículos más exclusivos intervenidos por las fuerzas policiales fue un Lamborghini Urus, un todoterreno de la emblemática marca italiana de superdeportivos, pintado de color naranja y con parte del capó en negro. El precio en el mercado de una unidad básica de Urus es de 265.000 euros.

Además del Urus, destacaba sobre el resto un Brabus 600, que es una evolución de un Mercedes Benz de alta gama. La empresa alemana Brabus se dedica a la modificación, refuerzo de la potencia y a una personalización extrema de vehículos de la citada firma de automóviles de lujo. Adquirir uno de estos turismos puede costar desde más de 100.000 euros hasta más de 200.000 en los modelos más evolucionados.

Otras piezas de alta gama

Los policías nacionales también intervinieron un BMW de la serie 5, y un Mercedes de alta gama, así como un Nissan 350Z descapotable o un BMW 218i. Entre las incautaciones de la Brigada Central de Estupefacientes también figura un Range Rover Velar P250 SE. Un 4x4 de lujo de este modelo puede costar entre 75.000 y 85.000 euros.

Un BMW M850i y un Abarth 600 / Pedro Fumero

Además, quedaron a disposición de la autoridad judicial un BMW X6 y un Mercedes de alta gama; un Abarth 600 y un BMW 850i descapotable de color azul. Algunos de esos automóviles fueron adquiridos y matriculados en su día en otros países, como Lituania o Polonia y, luego, fueron enviados a Tenerife.

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Los policías requisaron dos motocicletas de diferentes características que supuestamente eran utilizadas por integrantes de la organización para desplazarse.