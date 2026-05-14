Evacúan a Tenerife Norte a 16 personas que viajaban como polizones en una embarcación por aguas canarias
Los rescatados viajaban ocultos en una embarcación que había hecho escala en Senegal y cuyo destino final era Rotterdam
Salvamento Marítimo procede este jueves al rescate de unas 16 personas que habrían viajado ocultas como polizones en una embarcación durante trayecto por las islas y con destino a Rotterdam.
La alerta fue notificada al Centro Coordinador de Salvamento Marítimo por un remolcador portuario, que realizaba un viaje con origen en Singapur y destino a Rotterdam, y que tenía sospechas de que pudiera haber personas a bordo de la gabarra que transportaba, según ha informado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.
En el momento de los hechos, el remolcador se encontraba en su ruta entre Gran Canaria y Tenerife y, según detallan fuentes de Salvamento Marítimo, la embarcación habría hecho escala en Senegal.
El organismo estatal procedió a activar una Salvamar, que partió al auxilio de la embarcación, y dos helicópteros que fueron activados para proceder a la evacuación de las 16 personas en la gabarra.
Uno de los helicópteros ya habría aterrizado en el Aeropuerto Tenerife Norte con parte de los evacuados, y el segundo aún se encuentra en el operativo rescatando a las ocho personas restantes.
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