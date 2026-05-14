Evacúan a Tenerife Norte a 16 personas que viajaban como polizones en una embarcación por aguas canarias

Salvamento Marítimo procede este jueves al rescate de unas 16 personas que habrían viajado ocultas como polizones en una embarcación durante trayecto por las islas y con destino a Rotterdam.

La alerta fue notificada al Centro Coordinador de Salvamento Marítimo por un remolcador portuario, que realizaba un viaje con origen en Singapur y destino a Rotterdam, y que tenía sospechas de que pudiera haber personas a bordo de la gabarra que transportaba, según ha informado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.

En el momento de los hechos, el remolcador se encontraba en su ruta entre Gran Canaria y Tenerife y, según detallan fuentes de Salvamento Marítimo, la embarcación habría hecho escala en Senegal.

El organismo estatal procedió a activar una Salvamar, que partió al auxilio de la embarcación, y dos helicópteros que fueron activados para proceder a la evacuación de las 16 personas en la gabarra.

Uno de los helicópteros ya habría aterrizado en el Aeropuerto Tenerife Norte con parte de los evacuados, y el segundo aún se encuentra en el operativo rescatando a las ocho personas restantes.