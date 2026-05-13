Rescatan en helicóptero a una senderista tras sufrir una caída en La Gomera

Una mujer de 61 años ha tenido que ser rescatada este miércoles, 13 de mayo, tras sufrir una caída en el sendero GR-132 de la zona de Lepe, en el municipio de Agulo.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta fue recibida a las 12:07 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Una dotación del helicóptero del GES rescató a la afectada para evacuarla hasta la helisuperficie de San Sebastián de La Gomera.

Tras su aterrizaje, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la paciente, que presentaba un traumatismo en una pierna de carácter moderado, antes de trasladarla al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.