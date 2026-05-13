El médico detenido en Tenerife por agresiones sexuales fue denunciado por cuatro jóvenes

El médico que fue detenido por la Policía Nacional en Tenerife como presunto autor de varios delitos de agresión sexual a mujeres en su consulta de un centro de salud público fue denunciado por cuatro mujeres.

Todas las víctimas son muy jóvenes y una de ellas, incluso, era menor de edad cuando ocurrieron los supuestos tocamientos que originaron esta investigación.

El facultativo ejercía en un recurso de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS) en el municipio de Los Realejos y, según las fuentes consultadas, de forma curiosa, hasta ahora era un profesional muy apreciado por la mayoría de sus pacientes en la zona donde trabajaba.

No se conocían entre sí

Supuestamente, en el momento en que decidieron presentar las respectivas denuncias, las supuestas víctimas no se conocían entre ellas.

Sin embargo, los agentes detectaron que en sus respectivos relatos había coincidencias relevantes. La investigación fue asumida por agentes destinados en la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos, que están especializados en asuntos relacionados con la violencia de género y doméstica, así como con los episodios de agresiones sexuales de diversas características.

Tales profesionales realizaron un trabajo que permaneció en secreto hasta que finalizó la operación. Dichos funcionarios fueron los encargados de arrestar al médico y, tras la instrucción de las diligencias, se encargaron de ponerlo a disposición de la Plaza de Violencia sobre la Mujer (VSM) del Tribunal de Instancia de La Orotava.

El hombre investigado está en libertad provisional y con órdenes de alejamiento sobre las denunciantes

Ante la información aportada por los policías en el atestado, la titular de dicho órgano decretó la puesta en libertad provisional con medidas cautelares del citado facultativo. Está acusado de cuatro delitos de agresión sexual y sobre el mismo se han dictado órdenes de alejamiento de las jóvenes denunciantes.

Como es habitual en estos casos, hasta ahora no ha trascendido la identidad, edad ni el lugar de residencia de las mujeres que afirmaron sufrir tocamientos en sus partes íntimas por parte de dicho hombre, sin que existiera un motivo justificado desde el punto de vista del ejercicio de la medicina.

Con independencia de los testimonios de las cuatro jóvenes citadas, los agentes de la UFAM tratan de saber si existen más mujeres que se hayan sentido agredidas al acudir a la consulta dicho profesional sanitario.

Un caso reciente en Las Palmas

Hace poco más de un mes, la autoridad al frente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas ordenó el ingreso en prisión provisional de un médico que fue arrestado en la capital grancanaria por supuestos delitos de agresión sexual a mujeres en varios centros de salud en dicha Isla.

Sin embargo, en la actualidad dicho facultativo ya no pertenece al Servicio Canario de la Salud (SCS). Agentes de la UFAM de la Comisaría de Telde lograron localizar a 11 supuestas víctimas, que presuntamente sufrieron tocamientos en pechos y nalgas. A todas les decía que era un experto en medicina estética y que era capaz de, según él, mejorar el aspecto de sus senos y glúteos.