En estos lugares fueron detenidos los tres mafiosos italianos localizados en Tenerife

La Policía Nacional localiza y detiene en Tenerife a tres mafiosos de origen italiano vinculados con el crimen organizado que eran expertos en la utilización de documentación falsa y, además, desarrollaban su actividad delictiva gracias a esos papeles falsificados.

Los tres estaban buscados por las autoridades de su país y en la operación intervinieron agentes de varias unidades del cuerpo de seguridad español y de dos grupos de agentes transalpinos.

Uno de los ahora arrestados residía en una finca de grandes dimensiones en el municipio de San Miguel de Abona. El otro vivía en la zona costera de Playa Paraíso, en el municipio de Adeje, mientras que al tercero se le localizó en prisión, pues se le había arrestado por otros hechos delictivos.

Tres armas cortas

Los tres mafiosos fueron capturados durante el jueves de la semana pasada por parte de policías nacionales del Grupo de Fugitivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Tenerife, junto con integrantes de la Comisaría General de Información de Madrid.

Uno de estos delincuentes transnacionales, de 49 años de edad, residía en una finca en las proximidades del instituto de educación secundaria San Miguel, en las cercanías del barrio de Las Zocas (San Miguel de Abona). Gracias a una orden europea de investigación, los policías llevaron a cabo un registro domiciliario de la vivienda del ciudadano italiano.

Una de las sorpresas de los funcionarios fue que en el interior de la casa principal y en sus aledaños, los agentes encontraron varias armas de fuego y abundante munición para las mismas.

Los investigadores detectaron que el integrante del crimen organizado poseía varias armas cortas, así como una escopeta de cañones recortados, que estaba modificada y en perfecto estado de uso.

Drogas

Pero, además, detectaron la presencia de diversas sustancias estupefacientes, como éxtasis, MDMA, aceite de hachís, cocaína y marihuana. Y, además, para pesar algunas de las mencionadas drogas, el ahora investigado disponía de una báscula de precisión. Ahora se investiga si el citado individuo estaba dedicado a la distribución de droga al menudeo para obtener ingresos económicos.

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En el inmueble, se intervinieron 605 euros en efectivo, documentación falsa, placas de matrícula italianas y multitud de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, ordenadores o dispositivos de almacenamiento.