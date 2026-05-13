En estos lugares fueron detenidos los tres mafiosos italianos localizados en Tenerife
Uno de los delincuentes disponía de tres armas cortas y una escopeta recortada en una finca situada cerca de un instituto en el Sur de la Isla
La Policía Nacional localiza y detiene en Tenerife a tres mafiosos de origen italiano vinculados con el crimen organizado que eran expertos en la utilización de documentación falsa y, además, desarrollaban su actividad delictiva gracias a esos papeles falsificados.
Los tres estaban buscados por las autoridades de su país y en la operación intervinieron agentes de varias unidades del cuerpo de seguridad español y de dos grupos de agentes transalpinos.
Uno de los ahora arrestados residía en una finca de grandes dimensiones en el municipio de San Miguel de Abona. El otro vivía en la zona costera de Playa Paraíso, en el municipio de Adeje, mientras que al tercero se le localizó en prisión, pues se le había arrestado por otros hechos delictivos.
Tres armas cortas
Los tres mafiosos fueron capturados durante el jueves de la semana pasada por parte de policías nacionales del Grupo de Fugitivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Tenerife, junto con integrantes de la Comisaría General de Información de Madrid.
Uno de estos delincuentes transnacionales, de 49 años de edad, residía en una finca en las proximidades del instituto de educación secundaria San Miguel, en las cercanías del barrio de Las Zocas (San Miguel de Abona). Gracias a una orden europea de investigación, los policías llevaron a cabo un registro domiciliario de la vivienda del ciudadano italiano.
Una de las sorpresas de los funcionarios fue que en el interior de la casa principal y en sus aledaños, los agentes encontraron varias armas de fuego y abundante munición para las mismas.
Los investigadores detectaron que el integrante del crimen organizado poseía varias armas cortas, así como una escopeta de cañones recortados, que estaba modificada y en perfecto estado de uso.
Drogas
Pero, además, detectaron la presencia de diversas sustancias estupefacientes, como éxtasis, MDMA, aceite de hachís, cocaína y marihuana. Y, además, para pesar algunas de las mencionadas drogas, el ahora investigado disponía de una báscula de precisión. Ahora se investiga si el citado individuo estaba dedicado a la distribución de droga al menudeo para obtener ingresos económicos.
En el inmueble, se intervinieron 605 euros en efectivo, documentación falsa, placas de matrícula italianas y multitud de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, ordenadores o dispositivos de almacenamiento.
A la Audiencia Nacional para su extradición
El integrante del crimen organizado capturado por la Policía Nacional en Barcelona el pasado jueves también estaba en posesión de documentación falsa y sobre el mismo pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE). Los cuatro mafiosos arrestados en Tenerife y Barcelona fueron trasladados a un juzgado de Arona, otro de Granadilla, de un tercero de Santa Cruz de Tenerife, así como de un cuarto en la capital catalana, para su posterior puesta a disposición de la Audiencia Nacional, con el objetivo de iniciar los trámites para su extradición a Italia. El cuerpo de seguridad considera que la utilización de documentación falsa es un factor de desestabilización de la seguridad interior del país. La investigación se inició gracias a la colaboración creada entre la Comisaría General de Información y el Punto Atenas, que es la oficina de verificación documental de la Comisaría General de Extanjería y Fronteras. Este último departamento se encarga de controlar, analizar y neutralizar el uso masivo y sistemático de documentos falsos por parte de organizaciones criminales procedentes de otros países. La operación que fue dada a conocer ayer contó con la colaboración de miembros de cuerpos de seguridad italianos, como el SCO-Policía di Stato y el ROS-del Arma de Carabineri. En el proceso de colaboración policial internacional también resultó clave la labor de Eurojust, que es el organismo de la Unión Europea que coordina a jueces y fiscales para investigar delitos graves, como, por ejemplo, terrorismo, narcotráfico o ciberdelincuencia.
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