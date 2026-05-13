El "falso experto" en educación sexual en el norte de Tenerife: así captaba un médico a sus víctimas para agredirlas

La investigación sobre el médico de atención primaria detenido en Los Realejos ha sacado a la luz un premeditado y retorcido modus operandi diseñado para anular la capacidad de reacción de sus pacientes. El facultativo no solo aprovechaba la vulnerabilidad de mujeres jóvenes, de entre 17 y 19 años, sino que construía un escenario de autoridad falso: afirmaba pertenecer a una inexistente Unidad de Educación Sexual y Prevención de Contagios. Bajo este engaño, justificaba exploraciones mamarias y ginecológicas que no correspondían a su competencia ni al motivo de la consulta.

Para garantizar la impunidad de sus actos, el investigado seleccionaba estratégicamente el horario de sus citas. Las agresiones y pruebas irregulares, como citologías que debían realizarse en unidades especializadas, se llevaban a cabo sistemáticamente a última hora de la tarde. De esta manera, el médico se aseguraba de actuar sin la presencia de enfermeras o personal auxiliar que pudiera supervisar la intervención o asistir a la paciente, rompiendo así los protocolos de seguridad clínica del centro de salud.

Opacidad documental y aislamiento de las víctimas en consulta

Otro de los pilares del patrón criminal detectado por la Policía Nacional era la ausencia total de rastro administrativo tras las citas. El detenido evitaba sistemáticamente entregar informes clínicos o resultados por escrito de las supuestas pruebas que realizaba en su consulta del norte de Tenerife. Se limitaba a dar valoraciones verbales a las jóvenes, asegurándoles que los resultados eran correctos, lo que impedía que otros profesionales detectaran anomalías en el historial médico de las pacientes.

Las pesquisas confirman que el agresor buscaba un perfil de paciente joven para aprovechar su posible desconocimiento sobre los procedimientos estándar y la confianza depositada en la figura del médico de familia. La Policía Nacional mantiene la alerta ante la posibilidad de que este "falso experto" haya utilizado el mismo método con otras mujeres, instando a cualquier afectada a denunciar los hechos para robustecer el proceso judicial que ya se sigue en su contra tras ser puesto a disposición judicial.