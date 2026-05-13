En estado crítico un hombre de 58 años tras ser recuperado de una parada cardiaca en Los Realejos

Un hombre de 58 años ha sido recuperado este miércoles de una parada cardiorrespiratoria sufrida en un edificio público de Los Realejos, y ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias (HUC), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El suceso se produjo sobre las 12:25 horas en la Casa de las Artes, ubicada en la calle San Agustín de este municipio tinerfeño, después de que el 112 recibiera una alerta comunicando el desvanecimiento de una persona.

La enfermera coordinadora del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en la sala operativa del 112 indicó por teleasistencia a las personas presentes las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador externo semiautomático (DESA) instalado en el inmueble municipal.

A su llegada, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y profesionales sanitarios del centro de salud de Los Realejos continuaron con maniobras avanzadas de reanimación hasta lograr revertir la parada cardiorrespiratoria.

Estabilizado y evacuado al hospital

Posteriormente, el afectado fue estabilizado y evacuado en una ambulancia medicalizada del SUC al hospital, donde ingresó en estado crítico.

En el dispositivo intervinieron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, además de efectivos de la Policía Local, que colaboraron en la asistencia.