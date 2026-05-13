Un accidente múltiple genera fuertes retenciones en la TF-2
No se han producido heridos
Un accidente de tráfico con varios vehículos implicados ocurrido este miércoles en la autovía TF-2, que une Santa Cruz con La Laguna, está generando fuertes retenciones.
Según informa el CECOES 112 Canarias, dicho siniestro se produjo en dirección sur, en el término municipal de La Laguna.
El accidente se ha saldado sin personas heridas.
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