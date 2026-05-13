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Un accidente múltiple genera fuertes retenciones en la TF-2

No se han producido heridos

Un momento del accidente.

Un momento del accidente. / 112 Canarias

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un accidente de tráfico con varios vehículos implicados ocurrido este miércoles en la autovía TF-2, que une Santa Cruz con La Laguna, está generando fuertes retenciones.

Según informa el CECOES 112 Canarias, dicho siniestro se produjo en dirección sur, en el término municipal de La Laguna.

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El accidente se ha saldado sin personas heridas.

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