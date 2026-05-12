Una mujer herida tras colisionar un coche y un camión en la calle Zamora, en el Puerto de la Cruz

Un accidente de tráfico registrado en el corazón del Puerto de la Cruz ha dejado a una mujer herida durante la mañana de este 12 de mayo. El incidente se produjo aproximadamente a las 08:12 horas en la céntrica calle Zamora, donde, por causas que ya investigan las autoridades locales, un turismo y un camión colisionaron de forma violenta. El impacto alertó a los vecinos y transeúntes de la zona, quienes dieron aviso inmediato al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Hasta el lugar del siniestro se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos profesionales sanitarios prestaron la primera asistencia a la única persona afectada en el choque. La mujer, de la que no han trascendido más datos personales, presentaba en el momento inicial de la atención un traumatismo en un miembro superior. Tras ser estabilizada in situ, fue evacuada con éxito al centro hospitalario Hospiten Bellevue para recibir tratamiento especializado.

Dispositivo de emergencia en el casco portuense

La intervención de los recursos de emergencia fue inmediata para evitar mayores retenciones en una de las vías que canaliza el tráfico matutino en el municipio norteño. El personal del SUC calificó las lesiones de la mujer como de carácter moderado, procediendo a su traslado bajo supervisión sanitaria. La rápida coordinación entre el 112 y los efectivos a pie de calle permitió que la zona fuera asegurada en pocos minutos, facilitando la labor de los paramédicos.

Por su parte, la Policía Local del Puerto de la Cruz se hizo cargo de la situación reglamentaria, regulando el paso de vehículos en la calle Zamora para evitar nuevos percances mientras se procedía a la retirada de los vehículos implicados. Los agentes procedieron a instruir las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del accidente, que involucró a un vehículo pesado en un entorno urbano de alta densidad.

Seguridad vial en vías urbanas

Este suceso en el norte de Tenerife pone de relieve la necesidad de extremar la precaución en las intersecciones urbanas, especialmente en horarios de entrada a centros laborales y escolares. La colisión entre turismos y vehículos de gran tonelaje, como el camión implicado en este caso, suele derivar en daños materiales de consideración y lesiones traumáticas para los ocupantes de los vehículos menores.

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La normalidad en la circulación por la calle Zamora se restableció una vez concluidas las labores de limpieza de la calzada y la toma de datos por parte de la Policía Local. Este incidente se suma a la actividad registrada este martes por los servicios de emergencia en las carreteras de la isla, que han tenido una mañana de intensa actividad.