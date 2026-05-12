Dos motoristas resultan heridos en Tenerife tras una colisión en Arafo y otra en la TF-5

La jornada de este martes, 12 de mayo, ha comenzado con complicaciones en las carreteras tinerfeñas tras registrarse dos accidentes de tráfico en los que se han visto implicadas motocicletas. El primer incidente tuvo lugar a las 06:50 horas en el municipio de Arafo, concretamente en la carretera TF-281, a la altura de La Hidalga. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, un turismo y una moto colisionaron, dejando a un hombre de 44 años con traumatismo abdominal y diversas contusiones.

Apenas veinte minutos después, a las 07:11 horas, los servicios de emergencia recibieron un segundo aviso por un siniestro de idénticas características en la autopista TF-5. El choque entre un coche y una moto se produjo a la altura de Taco, en San Cristóbal de La Laguna, en dirección norte. Este segundo afectado, cuya edad no ha trascendido, fue asistido por el personal sanitario tras presentar policontusiones de carácter moderado, lo que obligó a su evacuación inmediata para una valoración más profunda.

Intervención de urgencia en la TF-281 de Arafo

En el accidente de La Hidalga, el impacto frontal-lateral entre los dos vehículos movilizó a una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los sanitarios estabilizaron al herido en el punto del siniestro antes de proceder a su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La Guardia Civil se hizo cargo de la regulación del tráfico en esta vía secundaria, que conecta el Valle de Güímar con la zona alta, y procedió a instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del impacto.

La zona de La Hidalga es un punto de alta densidad de tráfico en las horas punta de la mañana, lo que generó retenciones puntuales mientras se realizaban las labores de asistencia. La rápida intervención de los recursos de emergencia permitió que el herido fuera hospitalizado en un corto espacio de tiempo, manteniéndose su valoración inicial en carácter moderado, salvo complicaciones posteriores.

Accidente en la TF-5: Colapso en el acceso a Taco

El siniestro registrado en la autopista del Norte, a la altura de Taco, complicó notablemente el flujo de vehículos hacia Santa Cruz y La Laguna durante la hora de entrada al trabajo. El motorista implicado fue trasladado por el SUC al Hospital Rambla tras ser estabilizado por policontusiones. En este caso, además de la Guardia Civil, fue necesaria la intervención del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife para asegurar la vía y retirar los restos de los vehículos de la calzada.

Seguridad Vial: Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico trabajaron para restablecer la normalidad en la TF-5 tras el impacto.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico trabajaron para restablecer la normalidad en la TF-5 tras el impacto. Colaboración: Personal de Carreteras colaboró activamente en la limpieza y señalización del tramo afectado en Taco.

Personal de Carreteras colaboró activamente en la limpieza y señalización del tramo afectado en Taco. Balance sanitario: Ambos motoristas presentan heridas de gravedad moderada, sin que peligre su vida en la valoración inicial.

Noticias relacionadas

Estos dos accidentes vuelven a poner de manifiesto la vulnerabilidad de los motoristas en las vías interurbanas de la isla, especialmente en las intersecciones y durante los desplazamientos de primera hora de la mañana. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y respetar las distancias de seguridad en las principales arterias de Tenerife para evitar este tipo de colisiones entre turismo y moto.