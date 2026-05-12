Golpe a la mafia italiana en España: cuatro detenidos en Tenerife y Barcelona vinculados al crimen organizado

Una ambiciosa operación policial ha culminado con la detención de cuatro integrantes de grupos criminales de origen italiano que operaban de forma estable en nuestro país. Tres de los arrestos se produjeron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y uno en Barcelona, todos ellos en cumplimiento de Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por la Fiscalía de Italia. La investigación, liderada por la Comisaría General de Información, pone el foco en el uso sistemático de documentos de identidad falsos como herramienta para burlar el control fronterizo y la seguridad interior del Estado español.

El operativo ha destapado una estructura con "potencialidad desestabilizadora", capaz de infiltrarse en tejidos sociales y económicos bajo la apariencia de normalidad. La colaboración entre el Punto Atenas —especialistas en verificación documental— y las autoridades italianas (SCO y ROS de Carabinieri) permitió detectar que estos individuos hacían de la falsedad documental su modus operandi base. Este despliegue internacional, coordinado a través de EUROJUST, ha permitido neutralizar una brecha de seguridad que facilitaba actividades ilícitas de alto impacto en el territorio nacional.

Registro en una finca de lujo en San Miguel de Abona

Uno de los puntos clave de la intervención tuvo lugar en el sur de Tenerife, concretamente en una finca de grandes dimensiones situada en el municipio de San Miguel de Abona. Durante el registro domiciliario, los agentes de la Policía Nacional hallaron un arsenal que incluía varias armas de fuego y abundante munición, lo que confirma la peligrosidad de la organización desarticulada. El hallazgo de estos elementos, junto a placas de matrícula italianas, refuerza la tesis del uso de Canarias como base logística para el crimen organizado transalpino.

Además de las armas, los agentes intervinieron diversas cantidades de sustancias estupefacientes, entre las que se encontraban éxtasis, MDMA, aceite de hachís, cocaína y marihuana. La presencia de básculas de precisión y dinero en efectivo sugiere una actividad de distribución de drogas paralela a sus operaciones de infraestructura criminal. En el registro también se incautaron multitud de dispositivos electrónicos y almacenamiento digital que están siendo analizados para rastrear posibles conexiones con otros grupos europeos.

El Punto Atenas: tecnología contra la identidad falsa

La eficacia de esta operación radica en el trabajo del Punto Atenas, una oficina de la UCRIF que funciona como centro de respuesta rápida para la verificación de documentos dudosos. Esta unidad permite a los agentes en activo confirmar en tiempo real si un documento es falso, emitiendo informes técnicos con firma digital que son determinantes en procesos judiciales. En esta ocasión, su labor fue fundamental para identificar el "uso masivo y sistemático" de identidades suplantadas por parte de los detenidos.

Detenidos: 3 en Santa Cruz de Tenerife y 1 en Barcelona, todos de nacionalidad italiana.

3 en Santa Cruz de Tenerife y 1 en Barcelona, todos de nacionalidad italiana. Material incautado: Armas de fuego, munición, drogas, 605 euros y documentación falsa.

Armas de fuego, munición, drogas, 605 euros y documentación falsa. Situación judicial: Los arrestados han pasado a disposición de la Audiencia Nacional para tramitar su entrega a Italia.

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Esta investigación se enmarca en la estrategia de la Policía Nacional contra las Nuevas Amenazas Desestabilizadoras de la Seguridad Interior (NADSI). Estas siglas definen a organizaciones con capacidad de penetrar en los pilares políticos y económicos mediante amenazas híbridas o criminalidad proxy. Al desarticular esta célula en Tenerife y Barcelona, las autoridades no solo retiran de las calles a peligrosos fugitivos, sino que cierran una vía de entrada de influencia criminal extranjera que comprometía la fe pública y la seguridad en España.