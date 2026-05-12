Detenido un médico acusado de agresiones sexuales a mujeres en su trabajo en Tenerife

Un médico ha sido detenido como presunto autor de delitos de agresión sexual a varias mujeres que acudieron a su consulta, situada en el norte de Tenerife.

El arresto del facultativo se produjo después de que algunas víctimas denunciaran los supuestos tocamientos que habían sufrido en sus partes íntimas por parte de dicho hombre sin que existiera un motivo justificado desde el punto de vista del ejercicio de la medicina.

El acusado trabaja en un centro de salud de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS) en el municipio de Los Realejos.

Investigación policial

El servicio fue realizado por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos, después de tomar declaración a dichas pacientes, según han confirmado fuentes de la investigación.

Los funcionarios llegaron a la conclusión de que los testimonios de las denunciantes coincidían en algunos aspectos esenciales y mostraban un modus operandi similar en todos los casos por parte del profesional ahora acusado.

La investigación fue asumida por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría portuense, un equipo especializado en la prevención y análisis de casos de la violencia de género y doméstica, así como de agresiones sexuales.

Protección a las víctimas

Dichos policías realizaron un atestado que se mantuvo en secreto para garantizar la confidencialidad de los hechos narrados por las supuestas afectadas y su identidad, así como para culminar con éxito la intervención, según los escasos datos que han trascendido hasta el momento.

Además de las víctimas que ya han sido identificadas, en estos momentos los agentes intentan localizar a más mujeres que hayan podido sufrir episodios similares en la consulta del médico arrestado, con el objetivo de determinar la magnitud de la actividad delictiva.

Las diligencias fueron remitidas a la Plaza de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de La Orotava. Ante dicho órgano fue puesto a disposición judicial el médico apresado.

Caso similar en Gran Canaria

No es la primera vez que un profesional de la Medicina acaba arrestado por agresiones sexuales a mujeres que acuden a su consulta en Canarias. El último de estos casos fue conocido por la opinión pública hace poco más de un mes, concretamente el pasado 8 de abril.

La autoridad judicial al frente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas ordenó el ingreso en prisión provisional de un médico que fue detenido en la capital grancanaria por supuestos delitos de agresión sexual a mujeres en varios centros de Atención Primaria del SCS.

El investigado no está vinculado en la actualidad a dicho organismo del Gobierno autónomo.

Inhabilitación

En su comparecencia en sede judicial, el detenido se acogió a su derecho a no declarar. Se le imputan de forma indiciaria once delitos de agresión sexual a otras tantas mujeres.

La autoridad judicial le ha inhabilitado de forma cautelar para el ejercicio de la profesión médica, a la vez que dictó orden de alejamiento de las denunciantes.

Tres víctimas iniciales

En este asunto, la investigación fue asumida por agentes de la UFAM de la Comisaría de Telde. En un primer momento, el atestado incluyó los testimonios de tres mujeres, el varón fue arrestado y, tras pasar a disposición judicial el 9 de febrero, el juez sustituto decidió dictar una orden de alejamiento de las supuestas afectadas. El médico quedó en libertad provisional.

Pero los investigadores continuaron con su labor y localizaron a ocho mujeres más que presuntamente también sufrieron agresiones sexuales y delitos contra la intimidad por dicho varón.

El 7 de abril, los policías registraron su casa e intervinieron su teléfono móvil, ordenador portátil o discos duros.

Pechos y nalgas

Los supuestos hechos delictivos ocurrieron entre marzo del 2023 y diciembre del 2025 en centros de salud de Gran Canaria. De forma general, el investigado supuestamente manoseaba pechos o glúteos de pacientes que acudían a su consulta por episodios de ansiedad, gripe o dolor de espalda, por ejemplo.

En todos los casos, le decía a las mujeres que estaba especializado en medicina estética y que podía operar sus senos o nalgas para que, según él, tuvieran un mejor aspecto.

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En varias ocasiones también le pidió el teléfono a pacientes y las llamaba para intentar quedar con ellas o iniciar una relación, según consta en el auto de ingreso en prisión.