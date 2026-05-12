Asesinato en Fuerteventura: Aaron, el joven que descuartizó a su madre, traficaba con medicamentos que robaba en una farmacia

Aaron H., el joven de 22 años, que mató y descuartizó a su madre, Katty Oosterlinck, de 55, en Fuerteventura, sufría un grave problema de adicción a las drogas. A tal extremo llegaba la supuesta dependencia que el ahora encarcelado por el matricidio aprovechaba las prácticas que realizaba en una farmacia para sustraer medicamentos que utilizaba, presuntamente, para consumir. Se investiga si también traficaba con ellos. El presunto asesino ingresó el lunes en prisión acusado de los delitos de asesinato cualificado y estafa continuada.

De origen belga, Katty Oosterlinck llevaba años viviendo en Canarias. De hecho, sus dos hijos estudiaron desde pequeños en colegios de las Islas. Hace décadas fijaron su residencia en Corralejo, donde ella trabajaba en un hotel y su hijo, Aaron, su hijo, cursaba un Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia en un centro de Formación Profesional de Puerto del Rosario.

Este año, el joven realizaba las prácticas y en el establecimiento donde trabajaba saltaron las alarmas hace un par de meses, cuando descubrieron que, poco a poco, comenzaron a faltar medicamentos. El inventario no coincidía con las cajas que había en el almacén.

La investigación ha determinado que Aaron los sustraía, en principio, para un supuesto consumo personal por la adicción a estupefacientes pero las pesquisas continúan para determinar si también los vendía a terceros y el alcance de este trapicheo.

El joven permanece en prisión provisional desde el lunes por matar y descuartizar a su madre en la vivienda familiar ubicada en la urbanización Geafond. Allí, el 3 de mayo, Día de la Madre, se presentó «con la intención de acabar con la vida de Katty y obtener una cantidad de dinero que ella se había negado a entregarle», recoge el auto judicial de ingreso en la cárcel.

En el interior se produjo una discusión y, a continuación, la agresión «desarrollada con extrema violencia». Tras la muerte de Katty, su hijo ejecutó varias transferencias bancarias desde la cuenta de la víctima a la suya por un importe de 3.000 euros.

Captado por unas cámaras

Ese dinero lo destinó, presuntamente, a la compra de utensilios -entre ellos una sierra radial con la que desmembró el cuerpo- y productos de limpieza. Las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano lo captaron adquiriendo las herramientas.

Después, regresó al chalé para descuartizar el cadáver con la radial y se deshizo de los restos en contenedores próximos al domicilio. Así llegó parte del cuerpo al vertedero de Zurita, a unos 35 kilómetros de la vivienda, donde fue localizado el viernes por la mañana, cinco días después del crimen y cuatro tras la denuncia por desaparición. Tras deshacerse del cadáver, Aaron limpió la vivienda y tiró a la basura algunas de las herramientas.

La investigación permanece abierta, ya que no se descarta la participación de una tercera persona todavía no identificada, que podría haberle ayudado a deshacerse del cadáver o limpiar la vivienda.

La jueza considera que la adicción de Aaron no afectó de forma relevante a la capacidad de raciocinio del joven en el momento del crimen y que tampoco excluye la planificación previa del asesinato.