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Un accidente de tráfico grave deja dos heridos, uno de ellos crítico, en el sur de Tenerife

Un motorista ha sido evacuado de urgencia al Hospital de La Candelaria con un traumatismo craneal grave tras un choque registrado este martes

Cecoes

Cecoes / CEDIDO POR 112 CANARIAS

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un grave accidente de tráfico ha sacudido la mañana de este 12 de mayo en el sur de Tenerife, dejando a un hombre en estado crítico. El siniestro se produjo a las 09:36 horas en la carretera TF-655, dentro del municipio de Arona, cuando una motocicleta y otro vehículo colisionaron por causas que ya están bajo investigación. La violencia del impacto obligó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 a desplegar un importante dispositivo sanitario y de seguridad en la zona.

El conductor de la motocicleta, un varón cuya identidad no ha trascendido, fue el más afectado por el impacto, presentando un traumatismo craneal de carácter grave en el momento de la primera asistencia. Tras ser estabilizado en el lugar por el personal médico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), fue trasladado de inmediato en una ambulancia medicalizada hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Por su parte, una mujer que viajaba como acompañante en la moto también requirió asistencia por policontusiones leves, siendo derivada al Hospital Quirón Costa Adeje.

Dispositivo de emergencia en la TF-655

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata dada la gravedad de las heridas del motorista. El 112 activó tanto una ambulancia medicalizada como una de soporte vital básico del SUC para atender a las dos víctimas de forma simultánea. Mientras los sanitarios trabajaban en la estabilización del herido grave, los agentes de la Guardia Civil aseguraron el perímetro de la vía para facilitar las maniobras de evacuación y evitar nuevos alcances en este punto de la red viaria de Arona.

El traslado del motorista al hospital de referencia en la capital tinerfeña se realizó bajo medidas de soporte vital avanzado, dada la severidad del traumatismo craneal reportado por los facultativos. La rápida intervención fue clave para garantizar que el paciente recibiera atención quirúrgica o especializada en el menor tiempo posible, mientras que su acompañante permanece bajo observación en el centro hospitalario del sur con pronóstico favorable.

Investigación y atestado de la Guardia Civil

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron al lugar del incidente en la TF-655 para instruir las diligencias correspondientes y realizar el atestado del accidente. Los agentes tomaron datos sobre el terreno y recabaron testimonios para esclarecer las circunstancias de la colisión entre la motocicleta y el otro vehículo implicado, del cual no se han reportado heridos de consideración.

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Este nuevo siniestro en las carreteras tinerfeñas pone de relieve la vulnerabilidad del colectivo motero, sumándose a una mañana de intensa actividad para los servicios de emergencia en la isla. La normalidad en la circulación por la zona se fue restableciendo progresivamente tras la retirada de los vehículos siniestrados por los servicios de grúa autorizados.

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