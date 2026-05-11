Rescatado un bañista en apuros en la costa de Tenerife
El afectado rechazó ser trasladado a un centro sanitario
Un hombre ha sido rescatado del mar cuando se encontraba en apuros en la playa de Las Ballenas, en Arona, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Dos bomberos del Consorcio de Tenerife se lanzaron al agua para ayudar al afectado, ya acompañado por un integrante del servicio de socorrismo en playas, con el objetivo de mantenerse todos a flote. Ante la imposibilidad de una evacuación por la costa, tuvieron que esperar por una embarcación de Salvamento Marítimo.
La Salvamar Alpheratz izó a bordo al grupo para su traslado al puerto de Los Cristianos y valoración del afectado por el recurso sanitario.
Por su parte, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió en el lugar al afectado, que presentaba un problema de salud de carácter leve, por lo que rechazó su traslado a un centro sanitario.
- Muere un agente de la Guardia Civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife
- Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano de una guagua de la UME en Tenerife
- La fruta del dragón se expande en Tenerife: un superalimento que ahorra agua en la agricultura
- Confrontación institucional inédita: el Ejecutivo central impone el fondeo del crucero del hantavirus en Tenerife al arrebatar las competencias a Canarias
- Señal en directo | El Puerto de Granadilla espera el desembarco del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus
- El Estado arrebata las competencias a Canarias e impone el fondeo del crucero del hantavirus 'MV Hondius' en Tenerife
- Así serán los dos nuevos videomarcadores del Heliodoro Rodríguez López: detalles, plazos, inversión estimada y no interferencia en los partidos del CD Tenerife
- Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio