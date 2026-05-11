Rescatado un bañista en apuros en la costa de Tenerife

Un hombre ha sido rescatado del mar cuando se encontraba en apuros en la playa de Las Ballenas, en Arona, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Dos bomberos del Consorcio de Tenerife se lanzaron al agua para ayudar al afectado, ya acompañado por un integrante del servicio de socorrismo en playas, con el objetivo de mantenerse todos a flote. Ante la imposibilidad de una evacuación por la costa, tuvieron que esperar por una embarcación de Salvamento Marítimo.

La Salvamar Alpheratz izó a bordo al grupo para su traslado al puerto de Los Cristianos y valoración del afectado por el recurso sanitario.

Por su parte, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió en el lugar al afectado, que presentaba un problema de salud de carácter leve, por lo que rechazó su traslado a un centro sanitario.