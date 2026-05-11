Ocho detenidos por transportar 3.000 kilogramos de hachís en una narcolancha en Gran Canaria
La Policía Nacional persiguió a los tripulantes desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Sardina, donde alijaron en la playa de Martorell e incautaron 90 fardos de droga
La Policía Nacional ha detenido la madrugada de este lunes a ocho personas por transportar un cargamento de hachís en una narcolancha en las costas del norte de Gran Canaria.
El operativo se ejecutó entre las cuatro y las siete de la madrugada, entre Las Palmas de Gran Canaria y Gáldar. Los agentes descubrieron una semirrígida con ocho personas a bordo que navegaba a gran velocidad por el norte de la Isla y casi un centenar de fardos en el interior. Para intentar que los implicados se detuviesen, los agentes realizaron varios tiros disuasorios al aire.
La persecución llegó hasta la playa de Martorell, en Sardina del Norte, donde los tripulantes de la narcolancha -siete españoles y un magrebí- intentaron alijar. Allí fueron detenidos por las autoridades, en torno a las 6.30 horas. En el dispositivo participaron también Policía Local y Guardia Civil.
Tras los arrestos y la incautación de droga, la Policía realizó el pesaje de la droga. Los primeros datos apuntan a que transportaban 90 fardos con un peso total de 2.800 kilogramos de hachís. La investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario.
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