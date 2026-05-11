Dos detenidos por vender cocaína y hachís en un piso lleno de suciedad, cucarachas y ratones en un barrio de Tenerife

Dos personas fueron detenidas por vender cocaína y hachís en un piso lleno de suciedad, cucarachas y ratones en un barrio de Tenerife.

Los investigadores detectaron que, junto al hombre y la mujer arrestados en el inmueble, vivían dos niñas de seis y tres años, que quedaron bajo la tutela del Gobierno de Canarias.

Agentes de la Policía Nacional desmantelaron un punto de venta de drogas que operaba en el barrio de Los Gladiolos, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Muchos clientes

La investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, sobre todo cocaína, en el cual un individuo llevaba a cabo la actividad ilícita desde su domicilio.

Estado de la cocina / El Día

Tras la realización de las oportunas gestiones de investigación, se observó que a dicho domicilio acudía una gran cantidad de personas. Muchas de ellas portaban dinero en efectivo y después abandonaban el lugar con la sustancia estupefaciente.

Por ello, una vez reunidos los indicios necesarios y con la correspondiente autorización judicial, se practicó la entrada y registro en el mencionado inmueble. Los funcionarios apresaron al principal investigado y a su pareja.

Sustancia de corte

Los policías nacionales se incautaron de 250 gramos de cocaína, 73 gramos de corte de esta misma sustancia, 49 gramos de hachís y dinero en efectivo.

Un agente canino en la inspección del piso / El Día

A los detenidos se les imputa un delito de tráfico de drogas, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión del hombre.

Las niñas

Durante el registro en el domicilio del investigado, los agentes comprobaron que en la vivienda residían dos menores de tres y seis años en condiciones de extrema insalubridad.

El inmueble presentaba una acumulación masiva de basura, así como una plaga de cucarachas y una gran cantidad de insectos y roedores, según informa el cuerpo de seguridad.

Acumulación de ropa en una de las habitaciones / El Día

Ante esta situación, los agentes actuantes se pusieron inmediatamente en contacto con la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife para movilizar los recursos asistenciales públicos necesarios para proteger a las niñas.

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Dichas menores quedaron bajo el amparo y la protección de la Dirección General del Menor y Familia del Gobierno de Canarias.