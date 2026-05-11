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Aaron ingresa en prisión provisional por descuartizar a su madre en Fuerteventura y tirar el cuerpo a la basura

El juez lo considera responsable de un presunto delito de asesinato cualificado y estafa continuada sobre Katty Oosterlinck

Matricidio en Corralejo, Fuerteventura

Matricidio en Corralejo, Fuerteventura / Javier Melián, Acfi Press

Benyara Machimea

Las Palmas de Gran Canaria

El juzgado de guardia de Puerto del Rosario ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para Aaron por matar a su madre, descuartizarla y arrojar el cuerpo a un contenedor de basura en Fuerteventura. Lo considera responsable, de forma indiciaria, de un delito de asesinato cualificado y estafa continuada.

La víctima es Katty Oosterlinck, una mujer belga de 55 años a la que se le perdió la pista el pasado domingo, 3 de mayo. Su hijo se convirtió en el principal sospechoso del crimen y, frente a las pruebas que se sumaban en su contra, confesó el parricidio.

El cadáver de la víctima apareció desmembrado este viernes en el vertedero de Zurita.

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