Muere un motorista en un accidente en Tenerife al sufrir una caída en Icod de Los Vinos
Los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario tan solo pudieron certificar el fallecimiento del varón en el lugar del suceso, en la Carretera del Amparo
Santa Cruz de Tenerife
Un motorista de 47 años falleció sobre las 03.00 horas de este sábado al sufrir una caída en la Carretera del Amparo, dentro del municipio de Icod de Los Vinos, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
Hasta el lugar acudió una ambulancia medicalizada y una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal, junto el médico y enfermero del centro de salud de la zona, quienes tan sólo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.
A la llegada de los equipos sanitarios, el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida.
Por su parte, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de asegurar la zona e instruir las diligencias correspondientes.
- Muere un hombre de 78 años al precipitarse desde su vivienda en Tenerife
- La Guardia Civil investiga a una abogada de Tenerife por 'incitar al asesinato' de dos fiscales jefes, un juez y un alcalde
- El hallazgo de una antigua tubería de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife retrasa medio año la obra de la nueva avenida de Anaga
- Así será la visita del papa León XIV a Tenerife: horarios, recorrido en papamóvil y misa en Santa Cruz de Tenerife
- La Laguna Tenerife se despide de la Basketball Champions League: Marcelinho Huertas no le basta al Canarias para ganar al Rytas (87-69)
- Vecinos del centro de Santa Cruz de Tenerife piden ante la Justicia el desmantelamiento de la Zona Urban
- Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio
- Álvaro Cervera pide una remodelación de plantilla: 'Ningún equipo de Primera Federación se mantendría en esta Segunda División