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Muere un motorista en un accidente en Tenerife al sufrir una caída en Icod de Los Vinos

Los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario tan solo pudieron certificar el fallecimiento del varón en el lugar del suceso, en la Carretera del Amparo

Ambulancias del SUC en una imagen de archivo.

Ambulancias del SUC en una imagen de archivo. / El Día

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 47 años falleció sobre las 03.00 horas de este sábado al sufrir una caída en la Carretera del Amparo, dentro del municipio de Icod de Los Vinos, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió una ambulancia medicalizada y una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal, junto el médico y enfermero del centro de salud de la zona, quienes tan sólo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

A la llegada de los equipos sanitarios, el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida.

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Por su parte, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de asegurar la zona e instruir las diligencias correspondientes.

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