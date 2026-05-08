Prisión provisional y sin fianza para el acusado de asesinar a una mujer en Santa Úrsula
Se le acusa de asesinato con el agravante de parentesco, asesinato en grado de tentativa y amenaza
P. F.
La jueza ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido acusado de asesinar a una mujer en Santa Úrsula durante la madrugada del pasado miércoles.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado este viernes que, tras la declaración del detenido ante la jueza de la plaza número dos y de Violencia sobre la Mujer (VSM) en La Orotava, la jueza dictó prisión provisional, comunicada y sin fianza por los delitos de asesinato con el agravante de parentesco, de género y de aprovechamiento de circunstancias de tiempo y lugar; asesinato en grado de tentativa, y amenazas.
Además, como medida cautelar, también se dictó la prohibición de comunicación con la madre y con el hermano de la fallecida durante la tramitación del procedimiento.
Asesinato durante la madrugada
La mujer, de 57 años, fue asesinada en la casa de su madre mientras dormía. Los hechos ocurrieron durante la madrugada, a las 03:30 horas del miércoles, momento en el que la víctima recibió una puñalada mortal.
En acusado también acuchilló a la madre de la fallecida en el abdomen y el cuello y amenazó a su hermano.
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