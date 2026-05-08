La Policía Autonómica detiene en Tenerife a un fugitivo sobre el que pesaba una orden de ingreso en prisión
El detenido, de 45 años, contaba presuntamente con la colaboración de allegados y cambiaba frecuentemente de ubicación para eludir la acción policial
Agentes de la Oficina de Policía Judicial de la Policía Autonómica - Cuerpo General de la Policía Canaria han detenido a un varón de 45 años en el barrio santacrucero de Añaza, sobre el que pesaba una orden de detención e ingreso en prisión dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
La detención se produjo tras varios meses de labores de investigación y seguimiento desarrolladas por los agentes. Según las informaciones recabadas durante el operativo, el ahora detenido adoptaba importantes medidas de seguridad con el objetivo de evadir la acción de la justicia.
Asimismo, contaba presuntamente con la colaboración de varios amigos y vecinos, quienes le facilitaban apoyo logístico para dificultar su localización. Entre las medidas detectadas por los investigadores se encontraba el traslado oculto en maleteros de vehículos con el fin de evitar su identificación.
Localizado en la vía pública
Finalmente, el fugitivo fue localizado en la vía pública, encapuchado y acompañado por una tercera persona ajena a la actuación policial, momento en el que se procedió a su detención sin incidentes.
Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para su posterior ingreso en prisión.
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