Muere un hombre de 78 años al precipitarse desde su vivienda en Tenerife

Un hombre de 78 años de edad falleció al precipitarse desde su vivienda en Tenerife.

Los hechos han ocurrido durante la mañana de este viernes en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta por un varón que requería asistencia sanitaria en la calle Simón Bolívar, en las proximidades de un supermercado.

Recursos sanitarios

Hasta el lugar acudió personal sanitario de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife e integrantes de la Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Las primeras hipótesis apuntan a que el varón sufrió una precipitación desde su vivienda por circunstancias que todavía no han trascendido.