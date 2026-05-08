Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora del crucero con un brote de hantavirus que navega hacia CanariasVisita del papa a TenerifeSalud mental en CanariasFallecido en TenerifeCB CanariasTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Mata a su madre y arroja el cadáver a un vertedero en Fuerteventura

La Guardia Civil detiene a un hombre por acabar con la vida de Katty O., una mujer de 55 años que fue vista por última vez este lunes

Vertedero de Zurita, donde apareció el cadáver.

Vertedero de Zurita, donde apareció el cadáver. / Onda Fuerteventura

Benyara Machimea

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido este viernes a un hombre por acabar con la vida de su madre y arrojar el cadáver al vertedero de Zurita, en Fuerteventura. Se trata de Katty O., una mujer de 55 años y nacionalidad belga que las autoridades buscaban desde este lunes después de que las personas de su entorno reportasen la desaparición.

La víctima fue vista por última vez en la localidad de Corralejo. A partir de ese momento, se activó un intenso dispositivo para intentar localizarla o para dar con pistas sobre su paradero.

Este miércoles, los agentes acotaron la zona al albergar sospechas de que los restos mortales de la mujer podían hallarse escondidos en el terreno. Y las sospechas se vieron finalmente confirmadas, cuando apareció parte del cuerpo desmembrado.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El guachinche de este municipio de Tenerife rodeado de naturaleza que conquista por sus carnes a la brasa y especialidades de la casa: solo abres fines de semana
  2. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: es un mito que la empresa pueda elegir la mitad de tus vacaciones
  3. Muere un hombre de 78 años al precipitarse desde su vivienda en Tenerife
  4. El Ayuntamiento de Santa Cruz aprueba el proyecto para ampliar el aparcamiento de San Gerardo con 45 plazas
  5. Así será la visita del papa León XIV a Tenerife: horarios, recorrido en papamóvil y misa en Santa Cruz de Tenerife
  6. Misa del papa León XIV en Tenerife: el Puerto de Santa Cruz abrirá a las seis de la mañana el día de la misa del papa León XIV y se activará un plan alternativo de aterrizaje por si la niebla afecta a Los Rodeos
  7. Socios críticos del Círculo de Amistad XII de Enero exigen la dimisión de la directiva
  8. Cambio de tiempo con aumento de nubosidad: la Aemet pronostica lluvias déviles y bajada de temperaturas en Tenerife

El francés Paul Magnier estrena la maglia rosa del Giro tras un esprint accidentado

El francés Paul Magnier estrena la maglia rosa del Giro tras un esprint accidentado

Breña Alta encara la recta final del nuevo paseo peatonal entre El Llanito y Las Ledas

Breña Alta encara la recta final del nuevo paseo peatonal entre El Llanito y Las Ledas

Malas noticias para el CB Canarias: Rokas Giedraitis sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Malas noticias para el CB Canarias: Rokas Giedraitis sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Protección civil garantiza "absoluta seguridad" ante la llegada del crucero con contagiados de hantavirus

Protección civil garantiza "absoluta seguridad" ante la llegada del crucero con contagiados de hantavirus

La Palma destina un millón de euros a reforzar la atención sociosanitaria en los municipios rurales

La Palma destina un millón de euros a reforzar la atención sociosanitaria en los municipios rurales
Tracking Pixel Contents