Herida grave una motorista tras chocar contra un coche en Santa Cruz de Tenerife
Sufrió politraumatismos de carácter grave y fue trasladada a La Candelaria
Santa Cruz de Tenerife
Una motorista de 48 años ha resultado herida este viernes con politraumatismos de carácter grave tras chocar contra un coche en Santa Cruz de Tenerife.
Los hechos han sucedido a las 14.45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de la colisión de una motocicleta y un turismo en la Avenida Reyes Católicos.
El personal asistió a la afectada y, una vez estabilizada en la ambulancia, fue trasladada al Hospital de la Candelaria mientras que la Policía Local realizó el atestado correspondiente y reguló el tráfico en la vía.
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