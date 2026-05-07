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Tres personas heridas tras una colisión entre dos vehículos en Tenerife

Los afectados son dos hombres y una mujer, que fueron trasladados a centros hospitalarios

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Tres personas han resultado heridas tras una colisión entre dos vehículos en la carretera Escobonal, kilómetro 1, en el municipio de Güímar.

El accidente se produjo sobre los 08:30 horas, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, que activo de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a las personas afectadas antes de trasladarlas a los centros hospitalarios.

Personas afectadas en el accidente

En concreto, los afectados son una mujer y dos hombres:

  • La mujer, de 62 años, sufrió diversas contusiones de pronóstico moderado y fue trasladada al Hospital Parque Tenerife.
  • Un hombre, 72 años, presentaba varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
  • Un joven, de 21 años, con diversos traumatismos de carácter leve también fue trasladado a La Candelaria.

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Efectivos intervinientes

Además de los sanitarios, también participaron los bomberos del Consorcio de Tenerife, quienes aseguraron toda la zona y efectivos de la Guardia Civil, para realizar las diligencias oportunas.

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