A prisión los 23 detenidos del 'Arconian', el barco con el mayor alijo de cocaína incautado cerca de Canarias

La Audiencia Nacional acordó este miércoles el ingreso en prisión provisional de los 23 tripulantes que viajaban a bordo del Arconian, el barco interceptado en aguas cercanas a Canarias con el mayor alijo de cocaína requisado en España en los últimos años. Transportaba desde Sierra Leona hacia Bengasi, en Libia, entre 30 y 45 toneladas de cocaína, a falta de conocer los resultados definitivos del pesaje.

El magistrado instructor, Ismael Moreno, adoptó la decisión tras el pase a disposición judicial de todos los detenidos. Están siendo investigados por presuntos delitos de tráfico de drogas, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidades notorias, y pertenencia a organización criminal.

Los guardias civiles que protagonizaron el abordaje lograron pillar desprevenidos a los vigilantes de la droga durante la madrugada del pasado sábado. Pese a que contaban con todo un arsenal de armas para custodiar su botín y portaban en ese momento fusiles de asalto y pistolas semiautomáticas, se rindieron sin oponer resistencia en cuanto se vieron encañonados por los agentes.

Búsqueda del cargamento

Después de controlar a los tripulantes de la embarcación, los guardias se encargaron de buscar dónde escondían el cargamento. Sus sospechas se vieron confirmadas en cuanto traspasaron las puertas metálicas de las bodegas. Detrás se ocultaban unos 1.500 fardos con pesos de entre 25 y 30 kilogramos cada uno. Las primeras estimaciones apuntan a que su valor económico en el mercado ilícito podría oscilar entre los 600 y los 900 millones de euros.

El Arconian fue escoltado hasta el Puerto de Las Palmas, donde atracó sobre las 19.45 horas del domingo. Permanece en estos momentos en la Base Naval para que la Benemérita practique los correspondientes registros.

El papel de los detenidos

De lo practicado hasta ahora, se intuye que el papel de los angoleños y holandeses que viajaban a bordo del buque consistía en encargarse de las tareas de seguridad y control de la droga. Por otro lado, los filipinos debían hacerse cargo de pilotar la embarcación y de realizar las tareas de marinería.

La principal teoría que manejan los investigadores es que el objetivo de los detenidos era dar trasvase de la droga a embarcaciones más pequeñas, como semirrígidas o narcolanchas, cerca de aguas canarias. Supuestamente serían estos barcos los que debían llegar a las costas para que la droga alcanzase tierra firme. La mayor parte del cargamento iba a entrar por el Estrecho de Gibraltar y repartirse por distintas zonas de Europa desde Andalucía.

Otra de las grandes incógnitas gira en torno a quién dirigía la operación. Sierra Leona, donde partió el cargamento, es donde se instaló hace año y medio Joseph Johannes Leijdekkers, alias Bolle Jos o Jos, el gordito, un holandés que figura como uno de los fugitivos mas buscados de Europa. Fue condenado, entre otras penas, por introducir 7.000 kilos de cocaína a través de los puertos de Róterdam y Amberes. Su país ofrece una recompensa de 200.000 euros a cambio de pistas que permitan dar con su paradero, para que cumpla los 40 años de cárcel que le corresponden.