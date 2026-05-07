Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo sobre la última hora del crucero con un brote de hantavirus que navega hacia CanariasEl intercambiador temporal de La LagunaCD TenerifeUn ferry deja en tierra dos horas y medias a sus pasajeros en TenerifeCoches en cascos históricos'Arconian', barco de la cocaínaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Herida una mujer tras ser atropellada en Tenerife

El accidente ocurrió en la avenida marítima de Las Caletillas

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 53 años ha resultado herida tras ser atropellada en la avenida marítima de Las Caletillas, en Candelaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 06:51 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada antes de trasladarla al Hospital San Juan de Dios. La afectada presentaba un traumatismo de carácter moderado.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents