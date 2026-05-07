Herida una mujer tras ser atropellada en Tenerife

Una mujer de 53 años ha resultado herida tras ser atropellada en la avenida marítima de Las Caletillas, en Candelaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 06:51 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada antes de trasladarla al Hospital San Juan de Dios. La afectada presentaba un traumatismo de carácter moderado.

Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.