La denuncia de una adolesente de 14 años en Tenerife permite atrapar a un joven en Cataluña por agresiones sexuales y corrupción de menores

La denuncia realizada por los padres de una adolescente de 14 años de Tenerife permitió la detención de un joven en Cataluña que está acusado de agresiones sexuales y corrupción de menores.

El individuo, que ya fue arrestado hace dos años por delitos similares, insistía y amenazaba a chicas de entre 14 y 16 años para que le enviaran fotos y vídeos donde aparecieran desnudas o realizándose tocamientos.

Una operación de la Policía Nacional permitió apresar a un varón de 21 años en la localidad de Santa Coloma de Cervelló, en Barcelona.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.

La menor afectada en Tenerife explicó que una persona desconocida le pedía, de forma insistente, y la obligaba con amenazas a enviarle fotos y vídeos de contenido sexual.

Tras diversas gestiones, los agentes de Tenerife consiguieron localizar el domicilio del presunto autor en la mencionada localidad de Barcelona. Por eso avisaron a sus compañeros del Grupo 22 de Protección al Menor de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona.

En el transcurso de las investigaciones, se localizó otra denuncia de una menor de 15 años, vecina de La Coruña por los mismos delitos.

En la entrada y registro de la casa del implicado, los agentes realizaron un primer análisis de sus dispositivos, donde hallaron conversaciones y vídeos de carácter sexual de, al menos, otras siete víctimas, todas menores de edad, a las que obligaba a generar dicho contenido sexual.

El joven catalán está acusado de los delitos de agresión sexual, coacciones y corrupción de menores.

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En el 2024 también fue arrestado por los Mossos d'Esquadra y la autoridad judicial le prohibió acercarse a un centro escolar de la localidad de Sant Boi de Llobregat.