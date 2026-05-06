La Policía Canaria inmoviliza "bombas de semillas" con especies invasoras en Tenerife y Gran Canaria

La Policía Canaria, a través de su Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA), ha asestado un golpe a la comercialización irregular de especies vegetales que amenazan la bioseguridad de las islas. El operativo, desarrollado en colaboración con el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, se ha saldado con la inspección de nueve establecimientos y la inmovilización de numerosos productos prohibidos por la normativa vigente.

La intervención se desencadenó tras una alerta técnica al detectarse la venta de un producto denominado “bombas de semilla”. Tras el análisis de su composición, los agentes del Grupo de Medioambiente confirmaron la presencia de la Eschscholzia californica, popularmente conocida como amapola de California.

Esta especie está catalogada oficialmente como invasora, lo que implica que su posesión, transporte y comercio están estrictamente prohibidos por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Su introducción en el medio natural canario supone un peligro real, ya que tiene la capacidad de desplazar a la flora autóctona y alterar gravemente el equilibrio de la fauna local.

Además de las especies invasoras, los agentes detectaron en los comercios inspeccionados (seis en Gran Canaria y tres en Tenerife) la comercialización de semillas de bananas del género Musa. Esta práctica infringe la normativa fitosanitaria estatal, diseñada para proteger los cultivos locales de posibles plagas externas que podrían devastar uno de los sectores agrícolas más importantes de Canarias.

Infracciones y precintos en los comercios

La Dirección General de Agricultura confirmó no solo la ilegalidad de estos productos, sino también que los establecimientos implicados carecían de la inscripción obligatoria en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales. Esta falta de control administrativo podría derivar en graves sanciones bajo la Ley de Sanidad Vegetal.

Como balance del operativo, la Policía Autonómica ha procedido al precinto e inmovilización de toda la mercancía detectada. Los responsables de los locales han sido informados de las irregularidades, cuyas actas han sido ya trasladadas a los órganos sancionadores competentes.

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Con esta actuación, las autoridades recuerdan que la bioseguridad del archipiélago depende estrictamente del cumplimiento de estas normas, advirtiendo que la introducción irresponsable de flora exótica puede tener consecuencias irreversibles para el patrimonio natural de todos los canarios.