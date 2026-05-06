La mujer asesinada por su expareja en Tenerife fue atacada mientras dormía

La mujer asesinada en la madrugada de este miércoles en el norte de Tenerife fue atacada por su expareja mientras dormía. Eso implica que el presunto autor actuó con alevosía, es decir, a traición y sobre seguro, sin que la víctima tuviera oportunidad de defenderse.

Los hechos ocurrieron en torno a las 3:30 horas en una casa terrera en el municipio de Santa Úrsula. Y fueron los gritos de terror procedentes de la vivienda los que alertaron a los vecinos, familiares de las víctimas, quienes llamaron a las fuerzas de seguridad. El crimen machista se produjo en el número 16 de la calle Lomo Hilo, que es un domicilio propiedad de la madre de la fallecida.

Miedo

Gema, que había cumplido 57 años hacía poco, decidió cortar su relación sentimental con Manuel hacía apenas quince días. Ambos vivían cerca de la entrada a la urbanización La Quinta, cerca de la autopista del Norte (TF-5).

Según los testimonios recogidos, la víctima se había marchado "con lo puesto" de la casa de su pareja, al que muchos ciudadanos conocen como Manolo. Es decir, dejó allí su teléfono móvil, su cartera, las llaves o su ropa. Y regresó a la vivienda de su madre. Y no se había atrevido a acudir a recoger esas pertenencias "por miedo" a la reacción de la persona con quien había compartido buena parte de su vida.

Desde que tenía 14 años

Su convivencia con Manuel se había vuelto insoportable. De hecho, explican las personas consultadas, no era la primera vez que Gema había decidido cortar la relación. En esa ocasión, también regresó al domicilio de su progenitora.

Pero Manuel le prometió que iba a cambiar y que había margen para reconducir su vida en común. Y ella decidió darle una nueva oportunidad. Ambos empezaron a ser novios cuando ella era una adolescente. Tenía apenas 14 años. Es decir, desde "toda la vida, no se le conoció otro novio", aclara una conocida.

Vecinos que conocían a Gema la definen como una persona "buena" y "trabajadora, le metía mano a todo". Señalan que hubo un momento en que trabajó en la peluquería de su hermana, pero que ahora se hallaba en paro. También era hábil con arreglos de costura. La pareja no tuvo hijos.

Salud mental

En cualquier caso, personas de su entorno familiar aclararon que era una mujer "discreta, reservada y callada", que, si sufría malos tratos físicos o psíquicos, no lo contaba, más allá de su entorno más íntimo. Manuel, de 63 años, supuestamente sufre problemas de salud mental y necesita de medicación para desarrollar su vida diaria. Y, a veces, era la propia Gema quien iba a comprarle las pastillas.

La Delegación del Gobierno confirmó que no figuraba en el Sistema VioGen de protección a víctimas de violencia machista. Algunas personas del entorno de la calle Lomo Hilo vieron a Manuel rondado la casa de la víctima en la tarde y en la noche previas al asesinato.

Entró en la casa con una llave

Durante la madrugada de ayer, todo indica que accedió a la vivienda de su suegra con unas llaves, para no hacer ruido y así poder actuar por sorpresa. Armado con un cuchillo, se dirigió a la habitación donde dormía su expareja y empezó a acuchillarla. Los gritos de la víctima despertaron a su madre y su hermano, que acudieron a intentar ayudar a Gema. La propietaria del domicilio fue sorprendida por el presunto autor en un pasillo.

Manuel propinó a su suegra cuchilladas en el cuello y en el abdomen, según han confirmado las diferentes fuentes consultadas. Tales lesiones provocaron que la mujer fuera sometida a una intervención quirúrgica en la misma mañana de este miércoles.

Detenido en su casa

Y después le dijo al hermano de la víctima mortal que si también quería que lo atacara. Es decir, que presuntamente también hubo un delito de amenazas. Y después huyó a la carrera.

Después del asesinato consumado y el homicidio en grado de tentativa, Manuel se fue hasta su casa. Allí lo encontraron los guardias civiles, que procedieron a su inmediata detención.

La investigación del asunto ha sido asumida por el Equipo Mujer Menor (Emume) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, junto con agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz.

Juzgado de La Orotava

Integrantes del Laboratorio de Criminalística realizaron una inspección técnico ocular e informe fotográfico del lugar del crimen machista durante varias horas. De hecho, finalizaron su labor pasado el mediodía.

La dirección de la investigación ha sido asumida por la jueza de la plaza de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de La Orotava, Adriana Miranda.

Dicha autoridad judicial estuvo en el lugar de los hechos, junto a la fiscal y a la letrada de la administración de Justicia de dicho órgano.

Activación del DEMA

La consejera de Igualdad del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, condenó este nuevo caso de violencia machista y defendió la necesidad de mantener tareas para concienciar a la población para que denuncien estos episodios, tanto si son familiares directos de las víctimas como si se trata de vecinos o personas que, de forma circunstancial, observen alguna conducta sospechosa.

El área que dirige Delgado activó el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), mientras que la sala operativa del 1-1-2 movilizó a un equipo de psicólogas para este tipo de situaciones.

Delgado también se ha mostrado a favor de colaborar en todo lo que sea necesario con el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta Méndez, y con la familia de la víctima.