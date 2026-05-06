En libertad el peligroso fugitivo polaco al que buscaban en su país por 49 delitos y fue capturado en Tenerife

La Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, deja en libertad provisional al peligroso fugitivo polaco que fue capturado por la Policía Nacional en el Sur de Tenerife a mediados de abril, cuando era buscado por las autoridades judiciales de su país, que lo acusan de haber cometido 49 delitos y que puede ser condenado a 485 años de prisión.

La decisión ha generado sorpresa y confusión entre los agentes polacos que le seguían el rastro desde hace tiempo y los investigadores españoles que lograron localizarlo y capturarlo en una vivienda de Arona.

La medida de libertad provisional sobre el prófugo, identificado como Feliksiak Lukasz, fue adoptada por la Plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional.

Motivo

El representante de la Fiscalía consideró que no existe riesgo de eludir la acción de la Justicia de su país, así como que «el delito» no es de gravedad. Pero lo cierto es que se le buscaba en Polonia por 49 infracciones penales, como actos delictivos contra las personas, fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa.

En el auto de puesta en libertad se menciona a las autoridades «de Suecia», así como al factor del «arraigo», por ejemplo. Pero, en realidad, Lukasz, vivía escondido en una casa, de la que apenas salía para pasear a su perro y dejaba la puerta abierta por si tenía que entrar a la carrera para escapar de los agentes.

Y así estuvo a punto de ocurrir el 15 de abril, cuando los policías nacionales salieron de un furgón para capturarlo y el fugitivo echó a correr en dirección a su domicilio. Pero fue interceptado a tiempo por funcionarios armados.

Retirada del pasaporte

Ante esa circunstancia, algunas personas consultadas se preguntan si en la recopilación y análisis de información sobre el delincuente existió algún error por parte del Ministerio Público o la autoridad judicial que llevó este asunto.

Eso sí, la Audiencia Nacional impide a Feliksiak Lukasz salir del territorio español, por lo que le exigió que entregara su pasaporte y lo obliga a acudir a un juzgado para firmar cada quince días como medida de control.

Ante este giro de los acontecimientos, su abogado defensor estuvo de acuerdo con los planteamientos expuestos por la Fiscalía.

Saltó por un balcón

Autoridades polacas habían emitido contra el fugitivo una orden europea de detención y entrega (OEDE).

La investigación de los agentes especializados de la Policía Nacional para tratar de dar con el paradero del delincuente comenzó siete meses antes de su captura, en septiembre del 2025. Los funcionarios españoles llegaron a la conclusión de que el hombre al que buscaban utilizaba altas medidas de seguridad para evitar ser localizado y atrapado.

En la vivienda de Arona donde residía estaba acompañado por su mujer y sus dos hijos. Hubo un primer intento de detención de Feliksiak. Pero este intuyó la presencia policial, salió corriendo hacia el interior de su domicilio, saltó por un balcón trasero desde una altura de cinco metros y logró escapar.

Huyó de un control

En febrero de este año, volvió a ser localizado durante un control de tráfico, cuando hacía uso de documentación falsa. Pero emprendió la fuga con su coche y puso en riesgo a los agentes que se hallaban en el lugar, así como a otros usuarios de la vía.

Durante la huida causó daños materiales a varios vehículos, según informó el cuerpo de seguridad.

Al final fue localizado de nuevo en Arona, en la primera casa de una calle sin salida, lo que dificultaba la labor de los agentes, pues, si los detectaba, tenía opciones de huir con facilidad.

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Pero fue capturado con la implicación del Grupo Especial de Operaciones (GOES) de la Policía Nacional. El éxito de ese dispositivo se ha visto mermado con su puesta en libertad.