Investigan como violencia vicaria la muerte de un bebé recién nacido en Lanzarote

La jueza que investiga a un hombre por la muerte de su hijo recién nacido en Tinajo (Lanzarote) no descarta, por el momento, que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia vicaria. El informe de autopsia ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las pesquisas, pues fue el que reveló que la causa del fallecimiento del bebé, que apenas tenía 20 días, se debió a un traumatismo craneoencefálico producido por un fuerte golpe en la cabeza ocurrido el pasado 12 de abril.

La investigación la asume la magistrada Silvia Muñoz, titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife. Tras tomarle declaración al varón, y a la vista de las aparentes contradicciones en su testimonio, acordó su puesta en libertad provisional por un presunto delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad vial, debido a que supuestamente condujo sin carnet.

De lo practicado hasta ahora, la jueza intuye que el bebé murió tras ser víctima de un accidente de tráfico a bordo de un coche conducido por su padre en circunstancias aún por determinar. Sin embargo, considera que no es necesario tomar medidas privativas de libertad y sigue así el criterio de la Fiscalía, que tampoco las ha solicitado hasta el momento.

Condenas previas

La investigación permanece abierta y no se descarta ninguna hipótesis. Según informó ayer la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la magistrada está pendiente de que en las próximas horas se practiquen nuevas pruebas que "podrían ayudar a esclarecer cómo se produjeron los hechos".

El investigado cuenta con antecedentes por violencia sobre la mujer, después de que su pareja le denunciase por un supuesto caso de maltrato. Sin embargo, la víctima se acogió a su derecho a no declarar contra él y a no continuar con el proceso. Además, acumula otras dos condenas por conducción sin permiso, la última de ellas dictada en octubre de 2024.

La jueza intuye que el menor murió tras ser víctima de un siniestro vial

El equipo de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, tras tener conocimiento de la naturaleza supuestamente violenta del fallecimiento, detuvo al supuesto autor y remitió las actuaciones a la autoridad judicial correspondiente.

Los hechos se remontan al 12 de abril en la localidad lanzaroteña de Tinajo. Los servicios de emergencias tuvieron conocimiento del grave estado en el que se encontraba el bebé y activaron los recursos necesarios para intentar estabilizarlo.

Intentos de reanimación

Los primeros en atender al menor fueron los agentes de la Policía Local de Tinajo Jonay Rodríguez y Alba Machado, que iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y lograron que se recuperara de una parada cardiorrespiratoria. Realizaron los ejercicios durante cerca de media hora y acompañaron al recién nacido hasta la llegada al lugar de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

De la misma forma, fue fundamental la actuación del joven enfermero Tomás Jordán, que contribuyó de forma clave a prestar primeros auxilios al bebé. Se encontraba en la misma zona en el momento del suceso y colaboró de manera activa en la asistencia médica y en las maniobras de reanimación, previas a la llegada del equipo sanitario.

El investigado cuenta con antecedentes por maltrato en el ámbito de la pareja

Una ambulancia medicalizada evacuó a la víctima hasta el Hospital Molina Orosa, en Arrecife. No obstante, la gravedad de las lesiones que presentaba obligó a trasladarlo de urgencia al Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de los esfuerzos del personal médico, no pudieron hacer nada por el bebé, que falleció como consecuencia de la contusión.

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El Ayuntamiento de Tinajo emitió un comunicado tras el traslado de la víctima al centro hospitalario, en el que deseó su pronta recuperación y envió un mensaje de apoyo a la familia. La Corporación municipal también quiso destacar la "actuación decisiva" de los agentes y la subrayó como un ejemplo de la importancia de una rápida reacción en casos de emergencia, en especial cuando las víctimas son menores o personas en situación de vulnerabilidad.