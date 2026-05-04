Una máquina retroexcavadora sufre un incendio en Tenerife
El conductor pudo salir de la carretera por la que circulaba y evitar perjuicios a otros usuarios de la vía
Una máquina retroexcavadora sufrió un incendio cuando circulaba por una carretera durante la mañana de este lunes en Tenerife.
Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía en el término municipal de La Laguna y el conductor pudo sacar el vehículo de la carretera insular por la que iba, que enlaza La Cuesta, Valle Tabares y Los Campitos.
El operario sacó la máquina hacia una pista asfaltada que da a un barranquillo en la zona de Valle Jiménez.
Avisos
Supuestamente, varios conductores indicaron al conductor que había fuego en la máquina y, de esa manera, pudo desviarse, con lo que no se produjo un corte de la vía insular en ambos sentidos.
Según las personas consultadas, el trabajador salió ileso del suceso. El operario supuestamente se dirigía a limpiar unas pistas de tierra en dicha zona del área metropolitana.
La máquina retroexcavadora pertenece a una conocida empresa de transportes, obras y excavaciones con sede en el Norte de Tenerife.
Bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Santa Cruz de Tenerife realizaron las tareas para extinguir las llamas.
En el suceso también intervinieron agentes de la Policía Local de La Laguna.
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