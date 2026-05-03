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Grave accidente en la TF-47: un herido crítico y dos afectados tras un fuerte choque frontal en Guía de Isora

Tres personas han sido hospitalizadas este domingo tras colisionar dos vehículos, dejando a varios ocupantes atrapados que requirieron una intervención de emergencia

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un violento accidente de tráfico ha sacudido la tranquilidad de la zona costera de Guía de Isora en las primeras horas de este domingo. El incidente, ocurrido en la carretera TF-47, se ha saldado con tres personas heridas, una de ellas en estado grave, tras una colisión entre dos turismos que movilizó a un amplio dispositivo de seguridad y emergencias en el sur de Tenerife.

Rescate crítico y asistencia inmediata

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió la alerta del siniestro a las 06:52 horas. La gravedad del aviso indicaba que, debido a la fuerza del impacto, varios ocupantes habían quedado atrapados en el interior de los vehículos. Ante esta situación, se activaron de forma inmediata los recursos de bomberos y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El herido de mayor consideración es una persona que presenta un traumatismo craneoencefálico de carácter grave. Tras ser estabilizado en el lugar del accidente por el personal sanitario, fue trasladado de urgencia para recibir atención especializada. Los otros dos afectados, con lesiones de diversa consideración, también requirieron evacuación hospitalaria.

Traslado a centros hospitalarios tinerfeños

Dada la magnitud de las heridas y la necesidad de pruebas diagnósticas, los servicios de emergencia coordinaron el traslado de los heridos a distintos puntos de la red hospitalaria de la isla:

  • Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria
  • Hospital Universitario de Canarias (HUC)
  • Hospiten Sur

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Efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta el punto kilométrico del incidente en Guía de Isora para instruir las diligencias correspondientes y regular el tráfico, que se vio condicionado durante las labores de limpieza y retirada de los vehículos accidentados.

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