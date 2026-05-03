Grave accidente en la TF-47: un herido crítico y dos afectados tras un fuerte choque frontal en Guía de Isora
Tres personas han sido hospitalizadas este domingo tras colisionar dos vehículos, dejando a varios ocupantes atrapados que requirieron una intervención de emergencia
Un violento accidente de tráfico ha sacudido la tranquilidad de la zona costera de Guía de Isora en las primeras horas de este domingo. El incidente, ocurrido en la carretera TF-47, se ha saldado con tres personas heridas, una de ellas en estado grave, tras una colisión entre dos turismos que movilizó a un amplio dispositivo de seguridad y emergencias en el sur de Tenerife.
Rescate crítico y asistencia inmediata
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió la alerta del siniestro a las 06:52 horas. La gravedad del aviso indicaba que, debido a la fuerza del impacto, varios ocupantes habían quedado atrapados en el interior de los vehículos. Ante esta situación, se activaron de forma inmediata los recursos de bomberos y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El herido de mayor consideración es una persona que presenta un traumatismo craneoencefálico de carácter grave. Tras ser estabilizado en el lugar del accidente por el personal sanitario, fue trasladado de urgencia para recibir atención especializada. Los otros dos afectados, con lesiones de diversa consideración, también requirieron evacuación hospitalaria.
Traslado a centros hospitalarios tinerfeños
Dada la magnitud de las heridas y la necesidad de pruebas diagnósticas, los servicios de emergencia coordinaron el traslado de los heridos a distintos puntos de la red hospitalaria de la isla:
- Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria
- Hospital Universitario de Canarias (HUC)
- Hospiten Sur
Efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta el punto kilométrico del incidente en Guía de Isora para instruir las diligencias correspondientes y regular el tráfico, que se vio condicionado durante las labores de limpieza y retirada de los vehículos accidentados.
- Una 'peregrinación' para la historia: Fabricio cruzó el Heliodoro de rodillas tras el ascenso del CD Tenerife
- Manu Guill, director deportivo del CD Tenerife: 'Tendremos que hacer fichajes de nivel para la categoría
- Nuevo accidente de moto en una de las carreteras más peligrosas de España
- Cuadruplica la tasa de alcohol permitida, en un coche sin papeles, y protagoniza una persecución por calles de Tenerife
- El guachinche del norte de Tenerife donde el conejo es la especialidad de la casa y la calidad se nota en cada bocado
- Catalanes en Santa Cruz: el esfuerzo de permanecer
- Carnaval en mayo: ningún ascenso como este en la historia del CD Tenerife
- Conciertos en el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes para 'sacar' el ruido del centro de La Laguna