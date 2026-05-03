Detenido un miembro de la banda de Añaza cuando circulaba con una moto robada y tras protagonizar una persecución en Tenerife

Un miembro de la conocida como banda de Añaza fue detenido cuando circulaba con una moto robada y protagonizó una persecución por varias vías en Tenerife.

El joven, de 21 años de edad, circuló por varias calles en sentido contrario, de forma temeraria. Y, tras ser interceptado, agentes de la Policía Local comprobaron que tiene antecedentes por delitos como encubrimiento de asesinato, robos con violencia o hurtos.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este pasado sábado en la zona de Taco, dentro del término municipal de La Laguna.

El inicio de la fuga

Todo empezó en la zona trasera del centro comercial Concorde, en las proximidades de un edificio en obras y abandonado en el que residen okupas.

Una patrulla de la Policía Local se aproximó a una moto en la que iba un hombre joven. El conductor miró a los agentes y se puso nervioso, ya que era consciente que tenía un vehículo sustraído.

Daños en un segundo coche tras la persecución en Taco / E.D.

Su primera acción fue dirigirse a un conocido edificio en obras y abandonado que se halla en las proximidades. A partir de ese momento se inició una persecución y, en la mayoría de las veces, el motorista condujo en sentido contrario al de la circulación, con el riesgo que ello entraña.

Recorrido

Entre otras vías, el integrante de la banda de Añaza, identificado como J.M.R., circuló por la Carretera General del Rosario, las calles Vallehermoso y Nivaria.

Después volvió a la Carretera General del Rosario, la principal arteria del barrio de Taco. En un momento dado, cruzó la rotonda por donde circula el tranvía.

Un coche que se cruzó le cortó el paso, por lo que se fue contra varias motos que estaban aparcadas. A partir de ese momento, siguió la fuga a pie.

Hasta un edificio de okupas

El infractor se dirigió hasta el citado edificio de okupas en la calle París, pero pudo ser interceptado y detenido por la patrulla de la Policía Local de La Laguna.

Tras consultar una base de datos, los agentes comprobaron que J.M.R. está vinculado presuntamente vinculado a la conocida como Banda de Añaza.

Y es que, supuestamente, entre sus antecedentes policiales figura el delito de encubrimiento del asesinato de Alberto González Padrón, el vecino de El Cardonal que murió después de ser retenido y recibir golpes con extrema violencia a finales de julio del 2025.

La muerte violenta

Este caso generó una gran conmoción en Tenerife, Canarias e, incluso, a nivel nacional, puesto que dos de los presuntos autores de la muerte de González Padrón llevaron su cadáver a una Comisaría de la Policía Nacional. Y también trasladaron en el mismo coche a otro hombre al que le provocaron lesiones muy graves.

Por esta muerte violenta, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional detuvo en total a 16 personas. De ellas, ocho ingresaron en prisión provisional y otras tantas quedaron en libertad provisional con cargos.

Para evitar conflictos serios en el centro penitenciario de Tenerife II, los tres principales implicados en este suceso, el supuesto líder de la banda, Aarón Vargas, así como las dos personas que llevaron el cadáver a Comisaría, fueron trasladados a prisiones de otros puntos de España.

Daños materiales

El joven J.M.R. presuntamente también generó daños materiales en dos coches que estaban aparcados, un Mercedes y un Peugeot Partner, así como en otra moto.

Al arrestado también le constan antecedentes policiales por pertenencia a organización criminal, robos con violencia o hurto.

Los policías locales de La Laguna lo detuvieron por presuntamente circular de forma temeraria, carecer de carné de conducir, sustracción de la moto y resistencia y desobediencia a la autoridad.

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El arrestado fue conducido hasta la Comisaría de la Policía Nacional de La Laguna, donde se le trasladó hasta los calabozos hasta que pase a disposición de la autoridad judicial.