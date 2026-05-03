Búsqueda contra reloj en La Gomera: despliegue masivo por tierra, mar y aire para hallar al buceador desaparecido
Equipos de emergencia intensifican este domingo el rastreo entre Puntallana y Punta Gaviota para localizar al deportista del que no se tiene rastro desde el viernes
La isla de La Gomera vive momentos de máxima tensión este domingo mientras los servicios de emergencia retoman, por tercer día consecutivo, el operativo de búsqueda del buceador desaparecido el pasado viernes en aguas de San Sebastián de La Gomera. El despliegue, que se ha reactivado a primera hora de hoy, coordina recursos técnicos avanzados para peinar una zona de costa de difícil acceso.
Dispositivo de rescate coordinado por la Guardia Civil
El operativo cuenta con una movilización integral de recursos que buscan cualquier indicio en el litoral capitalino. Según fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press, en las labores de rastreo participan activamente:
- Salvamento Marítimo: Con una embarcación especializada en búsqueda costera.
- Medios aéreos: Dos helicópteros que sobrevuelan el perímetro para tratar de localizar al desaparecido desde una perspectiva cenital.
- Seguridad ciudadana: Patrullas policiales y voluntarios de Protección Civil que realizan batidas por la línea de costa.
Como refuerzo clave para la jornada de hoy, se ha confirmado la incorporación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, cuyos especialistas realizarán inmersiones técnicas para inspeccionar el fondo marino en los puntos de mayor probabilidad.
Puntallana y Punta Gaviota: Zona cero del rastreo
Los esfuerzos de búsqueda se están concentrando principalmente en la franja marítima y terrestre comprendida entre Puntallana y Punta Gaviota. Esta zona, conocida por su compleja orografía y corrientes variables, es el punto crítico donde se perdió el rastro del buceador el pasado viernes, activando todas las alarmas en el municipio.
Apoyo psicológico a la familia del desaparecido
Ante la prolongación de la incertidumbre y el impacto emocional del suceso, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha tomado medidas preventivas. Se ha activado un grupo de apoyo psicológico especializado para acompañar y asistir a los familiares del buceador en estos momentos de angustia mientras esperan noticias desde el puesto de mando avanzado.
Las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas y el operativo permanecerá activo de forma ininterrumpida mientras las condiciones meteorológicas y de visibilidad lo permitan en este sector del este gomero.
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