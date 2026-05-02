Nuevo accidente de moto en una de las carreteras más peligrosas de España

La TF-21 de La Orotava al Teide, considerada una de las carreteras más peligrosas de España para los que se desplazan en los vehículos de las dos ruedas, registra un nuevo accidente de un motorista de 25 años. Ocurrió ayer en el punto kilométrico 26 de la citada vía del norte de Tenerife.

A las 12:47 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias recibe una alerta en la que informan de la caída de un motorista. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al herido y lo trasladó a un centro hospitalario de la Isla con heridas de carácter moderado.

La TF-21 es uno de los puntos con más siniestralidad, en especial de motoristas, del país. Además, Tenerife es el lugar más peligroso para circular en moto de toda España. Lo corrobora la Dirección General de Tráfico, que contabiliza hasta 18 tramos de alto riesgo en la Isla en los que se han producido varios siniestros en los últimos años de forma repetida.

La TF-21, que parte de La Orotava y cruza el Parque Nacional del Teide, figura en esta lista junto a la TF-28, la carretera general del sur, y la TF-82, que va de Icod de Los Vinos a Adeje. La TF-21 tiene, según la Dirección General de Tráfico, varios puntos negros. El primero se encuentra entre los kilómetros 7,2 y 9,27 que se sitúa en el municipio de La Orotava entre la Hacienda Perdida y el bebedero; el segundo se encuentra entre los kilómetros 17,73 y 20, también en el municipio de La Orotava, en las inmediaciones del Mirador de Mataznos de la Corona Forestal; y el tercer punto de riesgo comienza en el kilómetro 62,46 y finaliza en el 64,75, un tramo de curva previo a la entrada de la antigua empresa de aguas Pinalito.

No fue el único accidente de tráfico que se produjo ayer en la Isla. En el otro más grave, la caída de un vehículo por un barranquillo del municipio de Santa Úrsula se saldó con tres heridos, uno de carácter moderado y dos leves.

Todo ocurrió a las 15:56 horas en la calle Fuente Ravelo después de una colisión entre dos vehículos y posterior precipitación de uno de ellos por un barranquillo, quedando todos los ocupantes fuera del vehículo. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal del SUC y del centro de salud de la zona asistió a los tres heridos, todos veinteañeros, que a continuación fueron trasladados a un centro sanitario. Personal de bomberos y de Protección Civil colaboraron con los servicios sanitarios y la Policía Local de Santa Úrsula instruyó las diligencias.

La siniestralidad vial continúa dejando cifras trágicas en Canarias. Según los datos provisionales recopilados por la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV), en lo que va de año se han registrado 23 personas fallecidas y 384 heridas en las islas. Más de la mitad de las víctimas mortales pertenecen al grupo de usuarios vulnerables: seis motoristas, un ciclista y cinco peatones.

Por islas, los fallecimientos se distribuyen de la siguiente manera: 12 en Tenerife, 9 en Gran Canaria, 1 en Fuerteventura y 1 en La Gomera, este último tras la salida de vía y vuelco de una guagua. En cuanto a los heridos —algunos de ellos en estado crítico— destacan 68 motoristas implicados en caídas o colisiones, al menos 37 personas atropelladas, 14 ciclistas accidentados y dos usuarios de VMP.

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A estas cifras se suman más de 20 personas heridas en el siniestro de la guagua en La Gomera, ocurrido el 10 de abril. Los datos recogen siniestros ocurridos en todo tipo de vías, desde carreteras y entornos urbanos hasta, en esta ocasión, una pista forestal en Gran Canaria. Se trata de cifras provisionales obtenidas por AIPSEV en las primeras horas tras cada siniestro, a partir de fuentes de la DGT, 112 Canarias, Consorcio de Emergencias de Lanzarote y Policías Locales.