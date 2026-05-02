Cuadruplica la tasa de alcohol permitida, en un coche sin papeles, y protagoniza una persecución por calles de Tenerife

Un hombre que conducía un coche cuadruplicó la tasa de alcoholemia permitida y protagonizó una persecución por varias calles de Tenerife.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado viernes en el municipio norteño de Tacoronte.

Policías locales persiguieron y consiguieron interceptar al conductor y a sus dos acompañantes, que tienen numerosos antecedentes por diversos hechos delictivos.

En El Pris

Los hechos comenzaron en la zona de acceso a El Pris, cuando los agentes municipales se percataron de que un Audi A3 circulaba a gran velocidad por la carretera que enlaza Valle de Guerra con el casco urbano de Tacoronte.

La detección del turismo de color rojo se produjo a las 19:00 horas y los funcionarios policiales decidieron dar el alto al conductor. Sin embargo, este hizo caso omiso a las señales para que parara.

La fuga

Ante dicha acción, los policías locales se subieron en el vehículo radiopatrulla y comenzaron la persecución para evitar que el conductor provocara algún accidente.

El conductor del Audi A3 circuló por la zona de acceso a El Pris, Guayonge o la calle Ernesto Castro. Al final, en la intervención de los agentes tomaron parte tres patrullas.

Después de varias maniobras arriesgadas, el automóvil en el que viajaban los tres hombres pudo ser interceptado en el barrio de San Juan.

Prueba de alcoholemia

Los funcionarios del cuerpo de seguridad municipal de Tacoronte realizaron la prueba de alcoholemia al conductor, que arrojó 1,02 miligramos del alcohol por litro de aire espirado.

Cabe recordar que la tasa máxima de alcohol permitida se sitúa en 0,25. Y, a partir de 0,60, la normativa establece que se ha cometido un delito contra la seguridad vial.

Además, los agentes detectaron que el turismo utilizado por los tres varones carecía de la documentación necesaria.

Numerosos antecedentes

El conductor quedó investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas, así como por conducción temeraria.

Los tres hombres que viajaban en el coche, que tienen entre 40 y 50 años de edad, son personas conocidas por las fuerzas de seguridad en la zona Noreste de Tenerife.

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Dichos ciudadanos, que son vecinos de Tacoronte y Tegueste, acumulan numerosos antecedentes por delitos anteriores, como robos y órdenes de alejamiento.