Un vehículo cae por un barranquillo tras una colisión en Tenerife

Tres personas han resultado heridas en el choque entre dos vehículos en Tenerife, que provocó la caída de uno de ellos por un barranquillo.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo poco antes de las 16:00 horas en la calle Fuente Ravelo, en Santa Úrsula. Los alertaron informaron al 112 de que, aunque uno de los coches cayó por un barranquillo, todos los ocupantes se encontraban fuera.

A su llegada, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del centro de salud de Santa Úrsula asistieron a los tres heridos.

Personas afectadas

En el accidente resultaron afectados tres hombres. Un joven de 23 años sufrió un traumatismo torácico de carácter moderado; otro de 22, un traumatismo facial de carácter leve y el tercero, del que se desconoce su edad, presentaba heridas de carácter leve.

El primero fue trasladado al Hospiten Bellevue y el resto, al Centro de Salud de Santa Úrsula.

Efectivos de Bomberos de Tenerife y de Protección Civil colaboraron con los servicios intervinientes, mientras que la Policía Local instruyó diligencias.