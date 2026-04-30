Muere un motorista en un accidente de tráfico en Canarias
Un hombre de 68 años perdió la vida tras sufrir un siniestro con su moto en la GC-291, en Santa María de Guía, este jueves 30 de abril. El siniestro provocó importantes retenciones en la zona
Un motorista de 68 años ha fallecido este jueves 30 de abril tras sufrir un accidente de tráfico en la isla de Gran Canaria, según la información facilitada por los servicios de emergencias. El siniestro tuvo lugar en la carretera GC-291, en sentido hacia Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del entorno del Cenobio de Valerón, dentro del municipio de Santa María de Guía. El siniestro provocó importantes retenciones en la zona.
El aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias se recibió a las 13:06 horas, momento en el que varios alertantes comunicaron que se había producido un accidente de moto en ese tramo de la vía.
El motorista cayó a una zona de zarzas tras el impacto
Según los datos aportados por los equipos desplazados al lugar, como consecuencia del accidente el conductor de la motocicleta salió despedido y cayó a una zona de zarzas próxima al lugar del siniestro, circunstancia que complicó la intervención inicial.
Tras recibir la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender el incidente y asegurar la zona.
Entre los medios movilizados se encontraban una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una ambulancia sanitarizada del SUC, efectivo de la Guardia Civil.
Los sanitarios confirmaron el fallecimiento
A su llegada al punto del accidente, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario procedió a valorar al afectado. Sin embargo, los profesionales comprobaron que presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar.
La víctima es un hombre de 68 años, según la valoración oficial trasladada por el dispositivo de emergencias.
Agentes de la Guardia Civil quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
Como ocurre habitualmente en este tipo de sucesos, la investigación tratará de determinar factores como la mecánica del siniestro, el estado de la vía, posibles condicionantes del tráfico y cualquier otro elemento relevante para aclarar lo ocurrido.
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