Dos heridos graves en un accidente entre una moto y un coche en la TF-1 a su paso por Arona, en Tenerife

Dos personas han resultado heridas de carácter grave tras un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este jueves, 30 de abril, en la autopista TF-1, a la altura del punto kilométrico 70, dentro del municipio de Arona, en Tenerife, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La Sala del Cecoes recibió la alerta del incidente a las 3.20 horas en la que se avisaba de una colisión entre una motocicleta y un coche, que obligó a activar de inmediato un amplio dispositivo de emergencias para atender a los ocupantes de la moto, que precisaban asistencia sanitaria urgente en el lugar.

Traslado al hospital

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar dos ambulancias medicalizadas, una sanitarizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario atendió a los dos afectados y logró estabilizarlos antes de proceder a su evacuación a centros hospitalarios.

La pasajera de la motocicleta, una mujer, presentaba múltiples traumatismos de carácter grave y fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Por su parte, el conductor de la moto, un varón de 40 años, también sufrió diversos traumatismos graves y fue evacuado al Hospital Universitario de Canarias.

Investigación del accidente

Tras recibir la alerta, el 112 activó además a efectivos de la Guardia Civil, que se encargaron de asegurar la zona del accidente y de iniciar las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Asimismo, el Servicio de Carreteras intervino para limpiar la vía y restablecer la normalidad en el tráfico, que se vio afectado durante la actuación de los equipos de emergencia.