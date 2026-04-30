El abogado de la acusación particular afirma que el ladrón asesinado en Tenerife quiso huir del restaurante y se le cortó el paso

El abogado de la madre del ladrón que murió acuchillado y golpeado durante un robo en un restaurante de Tenerife en septiembre del 2024 asegura que el joven, que falleció por las lesiones ocasionadas presuntamente por el encargado del local, le indicó que quería salir del local y este le cortó el paso para que no lo hiciera.

Para hacer esta afirmación, el letrado Antonio García, que ejerce la acusación particular, se apoya en las imágenes captadas por una cámara de seguridad situada en la cocina del establecimiento de hostelería, situado en la localidad de Alcalá, en el municipio de Guía de Isora.

En dicho vídeo se aprecia que el joven accedió al espacio con una patacabra con la intención de llevarse la recaudación. Segundos después, trató de salir del inmueble con la caja registradora en una mano y la palanca de hierro en la otra.

Abandono de la caja

En ese momento, el encargado del negocio accedió a la sala, le sorprendió y le bloqueó la única salida portando un cuchillo de grandes dimensiones.

El abogado de la progenitora de la víctima asegura que, en varias ocasiones, el joven, de nacionalidad venezolana, dijo o hizo señales con la patacabra al responsable del restaurante para que lo dejara salir. Incluso, llegó a dejar la caja registradora con la recaudación sobre una mesa, como gesto de rendición para que le permitieran abandonar el inmueble, recuerda el letrado.

Pero el encargado del restaurante no le franqueó la salida y su pareja sentimental llegó a ponerse delante del ladrón. A continuación, el delincuente golpeó a la mujer y la apartó. E hizo un amago de agredir al responsable del negocio con la patacabra.

Contraataque

Esta acción genera una reacción muy rápida y violenta por parte del representante de la propiedad, que lo ataca con un cuchillo de grandes dimensiones.

Para el abogado de la acusación particular, en la agresión que se saldó con la muerte del ladrón, las dos personas que portaban armas blancas atacaron al joven, al que llegaron a arrinconar, derribaron e inmovilizaron en el suelo. Es decir, que eran «dos contra uno con cuchillos de grandes dimensiones».

Por esa razón, no comparte en este asunto el criterio del fiscal, quien pide el sobreseimiento de la causa alegando que los dos detenidos por homicidio actuaron en «legítima defensa» y bajo una circunstancia de «miedo insuperable».

Juzgado de Arona

En opinión de Antonio García, los dos implicados deben ser juzgados por sendos delitos de asesinato. Por esa razón, reclamó la continuación de la mencionada causa ante la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona.

De hecho, y según trascendió esta semana, el juez del caso ha convocado a las partes para un encuentro que está previsto que se desarrolle en mayo. El objetivo: dirimir la diferencia de valoración de los hechos entre el Ministerio Público y la Defensa, por un lado, y la acusación particular, por otro.

Dos puñaladas letales

La víctima mortal, residía en el Sur de Tenerife, y recibió dos puñaladas que le llegaron a un pulmón y que resultaron mortales de necesidad, según el informe de médicos forenses del Instituto de Medicina Legal. Dichas lesiones provocaron que entrara aire a dicho pulmón.

Pero, además, según se aprecia en el vídeo captado por la cámara de seguridad del establecimiento, cuando el ladrón ya estaba inmovilizado en el suelo –pues el encargado estaba sentado encima– la pareja sentimental de este cogió un objeto contundente y lo golpeó con él más de 25 veces. En opinión del abogado de la madre de la víctima, «todos esos golpes fueron dirigidos a la cabeza».

Una condena por asesinato puede implicar desde 12 hasta 25 años de prisión, en función de las agravantes que se logren probar en la vista oral. Este caso será juzgado por un Tribunal del Jurado y aún no hay fecha para el juicio.

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Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche del 15 de septiembre del 2024 en el restaurante Saúco, junto al Muelle Viejo y el paseo litoral del núcleo de Alcalá. La Guardia Civil también arrestó a los otros implicados en el robo.